Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" demesinin üzerine yükselen dolar kuru hızla 5,80'i geçmiş ve son 4 ayın zirvesini görerek 5,84'ün üzerine çıkmıştı. Kur, bu sabah da 5,84 seviyelerinde yer alıyor.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 13 Kasım'da Washington'da görüşeceğini söyledi.

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Euro/TL ise 6,40 bandının üzerinde yer alıyor.



IMF BAŞKANI'NA GÖRE KÜRESEL EKONOMİ 'SENKROİNZE YAVAŞLAMA' İLE KARŞI KARŞIYA (HABERE GİT)

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, “Küresel ekonomi artan ticaret ihtilafları nedeniyle senkronize yavaşlama ile karşı karşıya bulunmaktadır” dedi.

Birçok gelişmiş ekonomide faiz oranlarının çok düşük veya negatif olmasının merkez bankalarına sınırlı bir manevra alanı sağladığını belirten Georgieva, düşük faiz oranlarının, yatırımcıların gelişmekte olan pazarlarda daha yüksek getiri aramasına neden olduğunu ve bunun da birçok küçük ekonominin ani sermaye çıkışlarına maruz kalmasına sebep olduğunu kaydetti.

Bugün yurtiçinde piyasalarda TÜİK tarafından açıklanacak, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranları ve Suriye'de yaşanan gelişmeler takip edilecek.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren uzmanlar, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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