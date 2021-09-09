Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dünkü açıklamaları piyasalarda etkili oldu.



Kavcıoğlu, "Geçici unsurlar enflasyon üzerinde etkisini yitirecek" dedi.

Bu açıklamalarla hareketlenen döviz kurları dün gördükleri 2 haftanın zirvesindeki yerini bugün de koruyor.

Dolar/TL, 8,48-8,49'dan işlem görürken euro/TL ise 10,05'ten el değiştiriyor.

MB'DEN ÇEKİRDEK ENFLASYON VURGUSU

Dün, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşan Kavcıoğlu "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır" dedi.



Ağustos ayında enflasyon yüzde 19,25'e yükselerek yüzde 19'luk politika faizinin üzerine çıkmıştı. Başkan Kavcıoğlu daha önce sık sık faizi enflasyonun üzerinde tutacaklarını açıklamıştı.



GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugün yurt içinde haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri ile yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ön planda olacak.

Para banka istatistiklerinde döviz rezervlerindeki artışın devam edip etmeyeceği ve geçen hafta zirveye çıkan dolarizasyon izlenecek. ECB'den de faiz için bir değişiklik beklentisi bulunmuyor.