Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

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Haftaya sakin bir başlangıç yapan Türk Lirası, dolar ve euro karşısındaki yatay hareketlerini bugün de koruyor.



Dolar kuru yeni güne, 8,60 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 10,49 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakinken uzmanlar, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

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﻿Küresel piyasalarda yatırımcılar, yoğun makroekonomik veri takvimi içerisinde perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz oranı odaklandı.

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