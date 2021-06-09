Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 9 Haziran 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 09.06.2021 - 07:55

Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Haziran 2021 anlık ve güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Haziran 2021 anlık ve güncel altın fiyatları

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Haftaya sakin bir başlangıç yapan Türk Lirası, dolar ve euro karşısındaki yatay hareketlerini bugün de koruyor.

Dolar kuru yeni güne, 8,60 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 10,49 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakinken uzmanlar, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

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﻿Küresel piyasalarda yatırımcılar, yoğun makroekonomik veri takvimi içerisinde perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz oranı odaklandı. 

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