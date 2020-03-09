Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr - Reuters 09.03.2020 - 08:30 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 08:39
Geride bıraktığımız hafta Moskova'dan, Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6.07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD borsalarında yaşanan corona virüs paniğinin etkisiyle yeniden 6,10'un üzerine tırmandı.
Küresel borsalar corona virüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken dolar/TL'de güne 6.20'nin hemen altında başladı. Kur daha sonra 6,15-6,16 TL seviyelerinde dengelendi.
Euro/TL ise 7 liranın üzerine çıktı. Euro sabah saatlerinde 7,02 liradan el değiştirdi.
Yatırımcılar hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak tahvil piyasasına sığınmasıyla birlikte küresel borsalar keskin gerilerken, petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından %30'a yakın geriledi.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,05'in gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 6,15'in direnç olarak izleneceğini söyledi.
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