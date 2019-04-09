Dolar, 9 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6827 lira alış, 5,6847 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Saat 08.12 itibariyle euro alış fiyatı 6,4032 lira, satış fiyatı ise 6,4093 lira seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 9 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6827 lira alış, 5,6847 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Saat 08.12 itibariyle euro alış fiyatı 6,4032 lira, satış fiyatı ise 6,4093 lira seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....