Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3610 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa paralel 35,3390'dan tamamladı.



Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,3610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,4440'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 kayıpla 43,5320'den satılıyor.



Dolar endeksi yatay seyirle 109,1 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.



ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticari politikalarının enflasyonla mücadeledeki etkilerinin ne boyutta olacağı fiyatlamaları zorlaştırırken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret edildi.



Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

