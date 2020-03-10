Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (10 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Petrol fiyat hareketleri, corona virüs ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne dolar/TL 6,13 seviyesinden başladı.

Kur bugün şu dakikalarda 6,11 seviyesinden alıcı buluyor.

Euro/TL 6,93 seviyesinde seyrediyor.

TRUMP: TÜKETİCİLER İÇİN İYİ



Petrol fiyatlarındaki düşüş koronavirüsle ilgili endişelerler de birleşince dün dünya piyasalarında çok sert satışlara neden olmuştu.

Yaşanan bu paniğe rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe "Tüketici için iyi" yorumunda bulundu.

Uzmanlar, yurt dışında Euro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

Corona virüs salgını ve petrol fiyatları kaynaklı gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdüreceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10-6,20 bandının izleneceğini kaydetti.

VİDEO: PİYASALARDA VİRÜS PANİĞİ SÜRER Mİ?