Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (10 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 10 Mart 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son rakamlar...

ntv.com.tr 10.03.2020 - 14:38 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 14:42

dolar-foto.jpg

İlişkili Haberler

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Petrol şokunun ardından piyasalarda son durum

Petrol şokunun ardından piyasalarda son durum

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Petrol fiyat hareketleri, corona virüs ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne dolar/TL 6,13 seviyesinden başladı. 

Kur bugün şu dakikalarda 6,11 seviyesinden alıcı buluyor.

Euro/TL 6,93 seviyesinde seyrediyor.

TRUMP: TÜKETİCİLER İÇİN İYİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş koronavirüsle ilgili endişelerler de birleşince dün dünya piyasalarında çok sert satışlara neden olmuştu.

Yaşanan bu paniğe rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe "Tüketici için iyi" yorumunda bulundu.

Uzmanlar, yurt dışında Euro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

Corona virüs salgını ve petrol fiyatları kaynaklı gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdüreceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10-6,20 bandının izleneceğini kaydetti. 

VİDEO: PİYASALARDA VİRÜS PANİĞİ SÜRER Mİ?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...