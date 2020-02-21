Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (21 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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Çeyrek altın ne kadar? (21 Şubat 2020 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (21 Şubat 2020 altın fiyatları)

Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, jeopolitik risklerin baskısı altında dün, 6,10  seviyesinin üzerini gördü.

Dolar kuru, 21 Şubat sabahına da primle başlayarak 6,10'un üzerindekini seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 6,59'da yer alıyor.

Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

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