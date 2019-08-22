Dolar, Türk Lirası karşısında haftaya 5,58'in altında başlamasının ardından kademeli bir şekilde yükselerek dün 5,75 seviyesini gördü.



Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,76 civarında işlem görüyor.



Euro/TL ise, 6,40 seviyelerinde yer alıyor.

FED TUTANAKLARINDA "ESNEKLİK" VURGUSU



Fed 11 yıl sonra ilk faiz indirimini yaptığı temmuz toplantı tutanaklarını yayımladı. Fed üyelerinin çoğu 25 baz puan indirim istedi. Üyeler bunu para politikasında agresif bir düşüş başlangıcı olarak değil, politikanın tekrar ayarlanması olarak gördüklerini belirtti. Tutanaklarda faiz indirimi, ekonomik gelişmelere ilişkin sigorta olarak nitelendirilirken, önümüzdeki dönem için daha "esnek" olunacağı mesajı verildi.



Fed üyeleri gelecekteki faiz adımların nasıl olacağı konusunda ise konuşmakta isteksiz davrandı.

TRUMP: TEK SORUN FED VE POWELL



Trump yine Fed'i eleştirdi. Çin ve diğer ülkelerle ticaret anlaşmalarının harika durumda olduğunu tek sorunun Fed ve Powell olduğunu söyledi.



Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fed'i hafifçe vuruş yapamayan bir golf oyuncusuna benzeten Trump, Fed'in faiz indirerek doğru şeyi yapması durumunda ABD ekonomisinin güçlü büyüme kaydedeceğini dile getirdi. Powell'ı kastederek, "Ona güvenmiyorum, bizi sadece yüzüstü bıraktı" diyen Trump, "Enflasyon yok, uyan Fed ifadelerini kullandı.

DOLAR KURUNDA YUKARI GİDİŞ SÜRER Mİ? (ATAK BEKLENTİSİ GERÇEKÇİ Mİ?)



Dolar kurunda yukarı gidiş sürer mi? (Atak beklentisi gerçekçi mi?) pic.twitter.com/1Ye5YRA1El — NTV (@ntv) August 21, 2019

Uzmanlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) 11 yıl aradan sonra 25 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantı tutanaklarından, bankanın faiz patikasına ilişkin net bir sinyal alınamadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskılarının arttığı bir ortamda, yatırımcıların yarın Jackson Hole'da konferans kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara çevrildiğini söyledi.



Ticaret savaşı endişeleri ile jeopolitik risklerin gündemde kaldığını, bu durumun dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini vurgulayan uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in takip edileceğini, 5,6950'nin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.