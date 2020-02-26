Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (26 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dün açılış saatlerinde 6,08'e gerileyen dolar daha sonra gün içinde 6,15 seviyelerine geldi.

Dolar/TL bugün 6,15'in üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,70 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında corona virüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor.

Küresel görünümde satış baskısı sürerken; Türkiye'de ise bir diğer önemli gündem maddesi olan İdlib konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Dün akşam piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyon ve para politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05'in destek konumuna geldiğini belirten uzmanlar, 6,15'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



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