Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (27 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 27 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

ntv.com.tr 27.02.2020 - 08:15

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ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın ne kadar? (27 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (27 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları)

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (27 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatları)

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (27 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatları)

Hafta başında 6,08 lira seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı. Kur bugün 6,16 lira seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,72 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında corona virüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor.

Küresel görünümde satış baskısı sürerken; Türkiye'de ise bir diğer önemli gündem maddesi olan İdlib konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05'in destek konumuna geldiğini belirten uzmanlar, 6,15'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

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