Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (27 Şubat 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Hafta başında 6,08 seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı.

Kur bugün 6,16 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,70 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında corona virüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor.

Küresel görünümde satış baskısı sürerken; Türkiye'de ise bir diğer önemli gündem maddesi olan İdlib konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05'in destek konumuna geldiğini belirten uzmanlar, 6,15'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



Uzmanlar bugün yurt dışında Euro bölgesinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

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