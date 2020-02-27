Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (27 Şubat 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

ntv.com.tr 27.02.2020 - 10:06
Hafta başında 6,08 seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı.
Kur bugün 6,16 seviyelerinde yer alıyor.
Euro/TL ise 6,70 seviyesinde işlem görüyor.
Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında corona virüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor.
Küresel görünümde satış baskısı sürerken; Türkiye'de ise bir diğer önemli gündem maddesi olan İdlib konusunda gelişmeler takip ediliyor.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05'in destek konumuna geldiğini belirten uzmanlar, 6,15'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Uzmanlar bugün yurt dışında Euro bölgesinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.
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