Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (28 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 28 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

28.02.2020 - 10:06

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Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın alış satış fiyatları

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın alış satış fiyatları

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL güne 6,22 seviyesinden başladı.

Kur şu dakikalarda 6,24'te işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,84'te seyrediyor.

TÜİK, son çeyrek ve 2019'a ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü, ekonomi 2019'un tamamında ise yüzde 0,9 büyüdü.

Bugün piyasaların seyrini ağırlıklı olarak Suriye'den gelecek haberler belirleyecek. 

Rusya ve NATO ülkeleri tarafından yapılacak açıklamalar da piyasa tarafından dikkatle takip edilecek.

VİDEO: DOLAR/TL'DE YÖN NE OLACAK?

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