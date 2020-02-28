Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (28 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL güne 6,22 seviyesinden başladı.

Kur şu dakikalarda 6,24'te işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,84'te seyrediyor.

TÜİK, son çeyrek ve 2019'a ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü, ekonomi 2019'un tamamında ise yüzde 0,9 büyüdü.

Bugün piyasaların seyrini ağırlıklı olarak Suriye'den gelecek haberler belirleyecek.

Rusya ve NATO ülkeleri tarafından yapılacak açıklamalar da piyasa tarafından dikkatle takip edilecek.

VİDEO: DOLAR/TL'DE YÖN NE OLACAK?