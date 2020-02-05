Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (5 Şubat 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,98'den işlem görüyor.



Dün, üst üste 4 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,9790'dan tamamladı.



Euro/TL de 6,60 civarında seyrediyor.

ABD BORSALARINDA REKOR



ABD'de dün fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verisinin beklentileri karşılaması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,44 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,10 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



Uzmanlar, açıklanan şirket bilançolarının genel olarak beklentilerin üzerinde karlılığa işaret etmesinin borsalarda alımları desteklediğini, dolayısıyla piyasaların 2019 yılı finansal tablolar ve makroekonomik verilere ilişkin hassasiyetinin arttığını ifade etti.



Uzmanlar, Çin'deki corona virüse ilişkin endişelerin hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalarla hafiflediğini belirterek, ABD'de Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının bugünkü oylamayla sona ererek gündemden düşmesinin beklendiğini ifade etti.



Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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