Dolar kuru bugün ne kadar? Son dakika 3 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları

Türkiye'de ve dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftanın ilk gününde, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinden başladı.



Dolar/TL bugün ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,98 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,61 civarında seyrediyor.

Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

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Çin takvimine göre yeni yıl nedeniyle 9 gündür kapalı olan Çin Borsası bu sabah yüzde 9'luk sert düşüşle açıldı. 23 Ocak'tan bu yana kapalı olan hisse piyasalarına Çin Merkez Bankası'nın 174 milyar dolar likidite sağlayacağı haberi de düşüşü durdurmadı.

Piyasadaki panik havasını dağıtmak için Çin Merkez Bankası piyasaya 1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranını yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.

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