Dolar kuru ne kadar? (7 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları)

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Dolar/TL, güne yükselişle başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kur 4,46'nın altına indi.

Euro ise 5,30 civarında işlem görüyor.

Bugün toplanan Para Politikası Kurulu, genel beklentinin aksine politika faizini 125 baz puan artırdı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16.50'den 17.75'e yükseltildi. Piyasada genel görüş, en fazla 50-100 baz puan artış olabileceği yönündeydi.



TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı.



Ayrıca, TCMB, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti.

Ticaret savaşı endişeleri nedeniyle yarın başlayacak G7 zirvesinin öneminin de arttığını belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının izlenmesi gerektiğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ NEDEN ARTIRDI?

