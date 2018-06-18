Dolar ne kadar? Dolar-Euro fiyatları (18 Haziran dolar kuru)

Dolar/TL kurunda bayram tatili sonrası ilk iş gününde durum ne?



Geçen hafta üç büyük merkez bankasının kararları sonrası Türkiye'de piyasalar kapalıyken dış dünyada dolar/TL kuru 4,76'ya kadar yükselmiş ve 4,7278'den kapamıştı.

Dolar/TL bu sabah yeni haftaya başlarken 4,7452'yi test etti. Saat 09.13 itibairyle ise 4,6874 TL'den işlem görüyor. Dünyada Dolar Endeksi ise yatay seyrediyor.



Euro/TL ise haftanın ilk işlem gününde 5,4356 ile yatay seyrediyor.

Sterlin kuru 6,26'da.



Fed FOMC'nin geçen hafta 2018'in ikinci faiz artırımına karar alması ve bu yılın geri kalanında iki faiz artırımına daha yeşil ışık yakması doları desteklerken, AMB'nin parasal genişlemeyi Aralık'ta bitireceği ancak faizleri artırmamaya devam edeceği açıklaması euroda baskı oluşturdu.



TL varlıklarda ise ana gündem pazar günü yapılacak seçimler...

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