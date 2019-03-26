Süreci yakından takip eden bir bankacı kurlardaki hareketin arka planını anlattı:

Fotoğrafa bakınca şunu söyleyebilirim; bir kara pazartesi yaşatılmak istendi, ama Merkez Bankası hamlesi ile engellendi.



Cuma günü yaşanan kur atağından sonra Pazartesi günü piyasaların kısmen sakinleşmiş olmasında, Merkez Bankası’nın açıklamaları ve alınan diğer aksiyonlar etkili oldu.



Uluslararası bankaların başını çektiği bazı bankalar Türk Lirası’na karşı pozisyon aldı. Cuma günü başlayan yükseliş, Türk Lirası satışları ile dün çok daha ileri taşınacaktı.



Merkez Bankası yaşanan atak sonrasında para politikasını daha da sıkılaştırarak piyasaya fonlama sağladığı 1 haftalık Açık Piyasa İşlem ihalelerini durdurduğunu açıklamıştı.



Bu hamle ile TL satışının maliyeti yükseldi.



Swap yoluyla TL borçlanma faiz oranları yüzde 95 seviyelerine yükseldi. Bunda TL’ye karşı dövizsatın alıyor olmaları ve TL’sini dövizi satan bankalara ödemek zorunda olmaları da etkili oldu.



Yabancı bankaların özellikle döviz alımları karşılığında TL ödemelerinde zorlandığı hatta bazı büyük bankaların temerrüde düştüğü konuşuluyor.



Giriştikleri bu hamle sonrasında birkaç milyar TL açık ve çok büyük bir maliyeti karşılamak zorunda kaldılar. Türk Lirası’na karşı bu pozisyonu almanın maliyetini üstlenmeleri gerekecek.

PİYASA NEYİ FİYATLIYOR?