Dolarda son dakika! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (18 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Geride bıraktığıız hafta 5,75 seviyelerindeki yerini koruyan dolar/TL, bugün 5,73'te seyrediyor.

Euro/TL de 6,34'ten işlem görüyor.



BORSA YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ (HABERE GİT)

BIST 100 Endeksi ise, 106 bin seviyesini aşarak son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü.



Uzmanlar, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



İç piyasada bugün TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı konut satış istatistikleri, TCMB tarafından açıklanacak eylül ayı konut fiyat endeksi ve eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edileceğini belirten analistler, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmelerin de piyasanın odağında yer alacağını ifade etti.

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