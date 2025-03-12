Donald Trump’ın ‘Kripto Zirvesi’ beklentileri karşılamadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğinde gerçekleşen etkinlik, kripto paralara yönelik önemli politika değişiklikleri ve düzenleyici yaklaşımlar konusunda somut mesajlar vermek yerine, beklenmedik konular ve sembolik jestlerle sınırlı kaldı.

KRİPTO YERİNE FIFA GÜNDEMİ



7 Mart Cuma günü düzenlenen zirvede, ABD'de kripto ve blok zincirinin geleceğine dair önemli tartışmalar bekleniyordu. Ancak açılış konuşmasını Trump yerine FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yapması, katılımcılar için büyük bir sürpriz oldu. Infantino, Game of Thrones’un jeneriğine benzeyen bir armillary küre şeklindeki yeni FIFA kupasını tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda FIFA adına çıkarılabilecek potansiyel bir token fikrini de gündeme getirdi.



Infantino, futbol ekonomisinin küresel çapta 170 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu vurgularken, bunun yalnızca yüzde 30’unun Avrupa’da gerçekleştiğine dikkat çekti.

ABD’nin bu alandaki potansiyelini değerlendirmek isteyen FIFA’nın, beş milyar futbol taraftarını hedefleyen bir kripto para çıkarmaya istekli olduğunu belirtti. Trump ise bu tavsiyeye ilgiyle yaklaştı ve “Aslında oldukça büyük bir para olabilir” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SÖZLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Kripto ile doğrudan ilgili olmayan bu açılışın ardından, Trump kripto yatırımcılarını hedef alan daha tanıdık bir söylemle sahneye çıktı. “Bitcoin’inizi asla satmayın” diyerek popüler bir kripto mantrasını tekrar eden Trump, hemen ardından bu sözlerin doğruluğundan emin olmadığını belirtti.

Bu açıklama, Trump’ın kripto paralar konusundaki yaklaşımının samimiyetine dair soru işaretleri yarattı. Kalabalığı memnun etmeye yönelik bir retorik mi kullandığı, yoksa gerçekten sektör hakkında net bir vizyonu olup olmadığı konusunda şüpheler arttı.

KRİPTO SEKTÖRÜNDEN İSİMLER KONUŞMAYA ÇALIŞTI, ANCAK GÖRMEZDEN GELİNDİ

Zirvenin medyaya açık 20 dakikalık bölümü büyük ölçüde Trump’a yönelik teşekkürlerle geçti. Kripto yatırımcısı ve girişimci David Sacks, Trump’a seslenerek, “Biz buradayız çünkü siz yenilikçileri seviyorsunuz – ya da sizin deyiminizle yüksek IQ’lu insanları” dedi. Onun ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Küçük İşletmeler İdaresi Başkanı Kelly Loeffler ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Kırbacı Tom Emmer gibi isimler söz aldı.

Ancak kripto sektörünün önde gelen isimleri, konuşma fırsatı bulmakta zorlandı. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Trump’ın hemen birkaç koltuk yanında olmasına rağmen söz almak için yaptığı girişimlerde görmezden gelindi. Bunun yerine Sacks, Winklevoss ikizlerinden birine (hangisi olduğu hatırlanmadı) söz verdi. İkizlerden biri, bir yıl önce Beyaz Saray’da bulunmaktansa hapiste olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüğüne dair şaka yaptı.

Trump, konuşmak isteyen olup olmadığını bir kez daha sorduğunda Armstrong yeniden elini kaldırdı. Ancak bu kez de tercih edilen isim Chainlink’in kurucusu Sergey Nazarov oldu ve Armstrong yine görmezden gelindi.

KRİPTO TOPLULUĞUNDA BELİRSİZLİK HÂKİM

Zirveye katılan yöneticiler, etkinlikten genellikle iyimser bir havayla ayrıldılar. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, MicroStrategy kurucusu Michael Saylor ve Winklevoss ikizleri gibi isimler, Washington’un kripto politikaları konusunda daha olumlu bir tavır sergileyebileceğine dair sinyaller aldıklarını belirttiler. Ancak bu iyimserlik, kamuoyuna açıklanan kısıtlı içerik nedeniyle, daha geniş kripto topluluğu tarafından paylaşılmadı.

Kapalı kapılar ardında ne konuşulduğu tam olarak bilinmezken, zirve, özellikle bireysel yatırımcılar açısından, yüksek beklentileri karşılamaktan uzak bir etkinlik olarak kaldı. Trump’ın katılımı ve etkinlikte kripto politikalarıyla ilgili önemli açıklamaların yapılması yönündeki umutlar boşa çıktı.

PİYASA ETKİSİ BEKLENENİN ALTINDA KALDI

Kripto yatırımcıları, Trump’ın etkinlikte yapacağı açıklamaların piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratmasını umuyordu. Ancak Bybit ve Block Scholes tarafından hazırlanan bir rapora göre, Trump’ın “kripto stratejik rezervi” duyurusunun ardından bazı kripto para fiyatları yükselse de, fonlama oranları sabit kaldı ve aşırı seviyelere ulaşmadı. Bu durum, piyasanın Trump’ın açıklamalarını destekleyici ancak yetersiz bulduğunu ve daha güçlü bir düzenleyici netlik beklentisi içinde olduğunu gösterdi.