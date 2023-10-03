Doqu Home yeni mağazasını Katar'da açtı

Place Vendome Mall içerisinde toplam 420 metrekare kapalı ve 200 metrekare açık alana sahip olan yeni mağazada ev tekstili ürünlerinin yanı sıra grup markalarından olan İstikbal Yatak ve Gümüşsuyu Halı ürünleri de yer alıyor.



Halihazırda İstikbal, Bellona, Mondihome ve Doqu Home münhasır mağazaları ile 1700’ü aşkın noktada tüketiciyle buluşan Doqu Home yurtdışı mağaza yapılanmasını da hız kesmeden sürdürüyor.