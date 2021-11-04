Döviz büroları kepenk kapattı

Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesini protesto etmek amacıyla bugün saat 11.45’te geçici süreyle kepenklerini indirdi. Ülke çapında kepenkler yarım saat süreyle kapalı kaldı.

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması düzenleyen sektör temcileri, döviz kurunun yükselmesinin sorumlularının döviz büroları olmadığını belirtti.

Açıklamada, Türkiye genelindeki 852 döviz bürosunda saat 11.45'te eşzamanlı olarak kepenk kapatıldığı ifade edildi.

"DÖVİZ BÜROLARI KURUN YÜKSELMESİNİN SORUMLUSU DEĞİL"

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Hayati Yılmaz, "Biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından birisiyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları, ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaret ile ülkemize gelen yabancı paraları, ülkenin finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir" dedi.

"ŞİRKET SAHİPLERİ HİSSELERİNİ DEVREDEMEZ HALE GETİRİLDİ"

"Serbest piyasada en önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır" diyen Yılmaz, "Şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine annesine, babasına ve ortaklarını devredemez hale getirilmiştir.



Sermaye şartı, işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın beş katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletmeler, faaliyetten men edilecektir.



Yürürlüğe konulan yönetmelik ile kaçak döviz büroları ve gayrı resmi alım satım yapan firmalara hayal bile edemeyeceği fırsatlar verilmiştir.

Döviz büroları olarak ülkemizin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin destekçisiyiz ve sonuna kadar uygulayacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılmıştı.



Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olmuştu.



Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.