Döviz büroları protesto için 4 Kasım'da kepenk indirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine tepkili olan döviz büroları protesto için kepenk indirmeye hazırlanıyor. 4 Kasım'da protesto amacıyla geçici süre kepenk indirilecek.

Haberler - NTV Haber 27.10.2021 - 12:03

Döviz büroları protesto için 4 Kasım'da kepenk indirecek

İlişkili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz büroları için yeni kurallar belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz büroları için yeni kurallar belirledi

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini belirtti.

Hazine ve Bakanlığı tarafından A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olmuştu.

Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...