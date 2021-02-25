Döviz mevduat düşüşünde "altın" etkisi

Döviz mevduatlarında altının onsunda gerçekleşen geri çekilmenin etkisiyle geçen hafta düşüş kaydedildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 19 Şubat haftası itibariyle döviz mevduatları 893 milyon dolar düşüşle 234,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Altın hariç düşüş ise 300 milyon dolar oldu.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları 685 milyon dolarla düşüşle 148,8 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise aynı haftada 208 milyon dolar düşüşle 85,9 milyar dolar oldu.



Mevduatlardaki düşüşü aynı haftada altının ons fiyatında yaşanan gerileme destekledi. 19 Şubat haftasında altının onsu yaklaşık olarak yüzde 2 değer kaybetmişti.

19 Şubat haftası itibariyle yurt içi yerleşiklerin 234,7 milyar dolarlık döviz mevduatlarının 37,7 milyar dolarını kıymetli madenler oluşturdu. Başka deyişle döviz mevduatları içinde kıymetli madenlerin payı yüzde 16 oldu.



ARŞİV: DÖVİZ MEVDUATLARI ÇÖZÜLÜYOR MU?

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ADNAN BALİ: GERÇEK KİŞİLER DOLAR SATMAYA BAŞLADI



Bloomberg HT yayınına konuk olan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Daha önce de söyledim. 7,05-6,75 arasında döviz alımlarının yüzde 50'si yapıldı. Kasım sonrasında gerçek kişiler döviz satmaya başladı. Tüzel kişilerin döviz alımlarında da yataylaşma görülüyor" şeklinde konuştu.