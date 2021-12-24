Dövizdeki düşüş 2. el araçlara yansır mı?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç'tan ikinci elde fiyat açıklaması geldi.

Erkoç fiyatların on gün içinde değişebileceğini söyledi. MOSFED Başkanı, "Döviz kurundaki düşüş ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacak" dedi.

Erkoç, "İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir. Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Aydın Erkoç 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin lira gibi bir indirim olabileceğini söyledi. Erkoç, devam eden çip krizini de hatırlattı.

MOSFED Başkanı, sorunun çözümünün 2022 ortalarını bulabileceğini belirterek "Piyasaya sıfır araç girmesiyle de "fiyatlarda tam bir gerileme" olacağını ifade etti ..

