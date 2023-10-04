Dr. Bahri Danış: Büyük kurumların kullandığı teknolojilere artık KOBİ’ler de ulaşabiliyor

Son yıllarda teknolojik dönüşümle başlayan ve pandemiyle hızlanan bir dijital dönüşüm süreci yaşıyoruz. Şirketlerden tüketicilere pek çok kesim için alışkanlıklar ve öncelikler değişti. Bu süreci ve yenilikçi teknolojileri, Finans Kafe’de Benel Hızarcı’nın konuk ettiği NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Bahri Danış ile konuştuk.



Pandeminin yarattığı dönüşüme ve o süreçte alınan yola değinen Danış, “Pandemiyle beraber yaş bağımsız yeni bir nesil ortaya çıktı. Bugün gencinden yaşlısına kadar herkes bu dijital dünyanın içinde yer alıyor. Bu da inanılmaz bir hız getirdi, tercihlerin çabuk değiştiği bir dünya yarattı. Bunun en büyük etkisi de şirketlere oldu. Bugün ne üretiyorsanız üretin, inanılmaz hızlı olmanız ve kendinizi farklılaştırmanız gerekiyor. Bunun için de dijital dönüşüme ihtiyacınız var” dedi.



“TEKNOLOJİ PROJELERİNİN YAPILIŞ ŞEKLİ DE DEĞİŞTİ”



Programda, onlarca yıllık dönüşümün 2 yıla sığdığına dikkat çekilirken, bütün şirketlerin bu hıza ayak uydurmak için bütün iş yapış şekillerini, iş modellerini ve işleyişlerini dönüştürmek zorunda kaldıkları konuşuldu. Teknoloji sektöründeki iş yapış şekillerinin de değiştiğini belirten Dr. Bahri Danış, “Eskiden 1,5-2 yıl devam eden çok uzun süreli projeler tasarlardık. Bugünün hızında projelerin yapılış şekli de değişti. Artık iş ihtiyacı belli olduktan sonra, 3-6 ayda hızla geri dönüşünü alacağınız projeler yapıyoruz. Teknoloji emtia haline geldi. Siz ihtiyacınızı söyleyin, onunla ilgili teknoloji zaten hazır. Önemli olan bütün o teknolojik enstrümanları süreçlerinizi geliştirmek için nasıl kullanacağınız” dedi.