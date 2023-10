Dr. Bahri Danış: Büyük kurumların kullandığı teknolojilere artık KOBİ’ler de ulaşabiliyor

KOBİ’LER AVANTAJLI ÇIKTI



Bu süreçten KOBİ’lerin avantajlı çıktığını dile getiren Dr. Bahri Danış, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün milyarlarca dolarlık dev kurumların kullandığı teknolojilere KOBİ’ler de ulaşıyor. Şu anda çok daha hızlı ve karşılanabilir bir şekilde yani hem maddi olarak hem de süreç ve insan kaynağı açısından gerçekleştirebilecekleri bir hale geldi. Bu da KOBİ’lere çeviklik avantajı getirdi.”



Teknolojinin farklı sektörülerin ihtiyaçlarına da cevap verdiğini belirten NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Bahri Danış, her sektörün ihtiyacı farklı olsa da temelde bazı şeylerin değişmediğinin altını çizdi. Verinin her zamankinden önemli olduğunu söyleyen CEO, bir sektörün ihtiyacına uygun geliştirilmiş çözümler sunabildiklerini, dünyadaki en iyi uygulamaları, hatta kuruma özgü inovasyonu ve yenilikçi süreçleri kolayca tasarlayabildiklerini anlattı.



“ESKİDEN KOD YAZARDIK, ŞİMDİ KODUN NE OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ”



“Eskiden kod yazardık, şimdi kodun ne olması gerektiğini söylüyoruz. Generative AI (üretken yapay zeka) dediğimiz araçlar da teknik dokümanları oluşturmaktan canlıya almaya kadar, toplam geliştirme yükünün %50-60’ını karşılayabilecek olgunluğa ulaştı” diyen Dr. Bahri Danış, yaşanan dönüşümün sınırları da kaldırdığının altını çizerek “Şirketler tamamen dijital ortamda, çok hızlı bir şekilde başka ülkelerdeki ağların parçası olabiliyor. Bugün pek çok Türk şirketi, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Biz de yanlarında olup süreçlerini iyileştirmek için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.



TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ BULUŞMALARINDAN BİRİ: TRANSFORMATİON NOW



5 Ekim’de Transformation NOW - Future Ready konseptiyle Türkiye’deki en büyük teknoloji etkinliklerinden birine imza attıklarına değinen Dr. Bahri Danış, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dönüşümü biz değil, birlikte başardığımız şirketler anlatacak. Bunların arasında Türkiye’nin en önemli şirketleri, büyük kurumlar ve KOBİ’ler de var. Umarım etkinliğe katılan herkes dinlediklerinden ilham alacak ve kendi yol haritasını oluşturacak.”