İlişkili Haberler Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bugünkü ekonomik şartların normal olmaktan çok uzak olduğunu belirterek, "Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler mevduat faiz oranlarında herhangi bir artışa imkan vermiyor" dedi.



Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Bu yılın birinci çeyreğinde verilerin beklenenden iyi geldiğini hatırlatan Draghi, buna rağmen jeopolitik belirsizliklerin, gittikçe artan korumacılık tehdidinin ve piyasalardaki kırılganlıkların Euro Bölgesi'nin ekonomilerine baskı yaptığını kaydetti.



Draghi, Euro Bölgesi'nde daha fazla istihdam ile artan işçi ücretlerinin, bölge ekonomisinin direncini ve enflasyonu desteklemeye devam ettiğini anlatarak, "Bugün karar verilen politika önlemleri, Euro Bölgesi’nin genişlemesini ve fiyatların yükselişini ve dolayısıyla enflasyondaki gelişmeleri destekleyecek finansal koşulların olumlu olarak kalmasını sağlayacaktır" diye konuştu.



"TÜM ARAÇLARI KULLANMAYA HAZIRIZ"

ECB Yönetim Kurulu’nun olumsuz ekonomik durumlarda harekete geçmeye kararlı olduğunu ifade eden Draghi, "Enflasyon hedefine yönelik uygun olan tüm araçları kullanmaya hazırız" dedi.



Draghi, Euro Bölgesi’nde "deflasyon" ihtimalinin olmadığını, "resesyon" olasılığın da çok düşük kaldığını dile getirdi.



Bugünkü ekonomik şartların normal olmaktan çok uzak olduğunu dile getiren Draghi, "Artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörler mevduat faiz oranlarında herhangi bir artışa imkan vermiyor" diye konuştu.



ECB’nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerindeki (TLTRO3) amacın ekonomiye kredi verilmesini korumak ve arttırmak olduğunu belirten Draghi, "Finansman koşullarını korumak zorundayız" ifadesini kullandı.

"SÖZLÜ YÖNLENDİRME EN ÖNEMLİ ARAÇ"



Draghi, sözlü yönlendirme piyasa beklentilerini belirme konusunda “çok başarılı” olduğunun altını çizerek, bunun para politikasının en önemli aracı haline geldiğini söyledi.



ECB Başkanı, ECB Yönetim Kurulu’nda olası bir faiz indirimi konusundaki tartışmaların mevduat tesisi faiz oranıyla ilgili olduğunu bildirdi. Draghi, İtalya hükümeti ile AB Komisyonu arasındaki bütçe anlaşmazlığında ise "inanılabilir" bir borç azaltma programı çağrısında bulundu.



ECB toplantıda 2019 büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederken enflasyonda 2019 ve 2020 beklentilerini düşürdü. 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde mart tahmini olan 1,1'den yüzde 1,2'e yükseltilirken, 2020 büyüme tahmini yüzde 1,6’dan yüzde 1,4’e, 2021 büyümesi yüzde 1,5'den yüzde 1,4'e düşürüldü.



Enflasyon beklentisi bu yıl Mart ayında yapılan tahmine göre 0,1 yüzdelik puan düşürülerek yüzde 1,3’e, 2020 enflasyon beklentisi ise yüzde 1,5’den yüzde 1,4’e düşürüldü.



FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEDİ



ECB, Yönetim Konseyi'nde faiz oranlarının değiştirilmemesi kararı alındığını, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığını açıklamıştı.



Yönetim Konseyi tarafından, faiz oranlarının, en azından 2020’nin ortalarına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalması da öngörüldü.