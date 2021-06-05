Düğün sektöründe hareketlilik başladı: 30 milyarlık evet

Kademeli normalleşme, uzun zamandır nikah ve düğün kutlamaları için tarih bekleyen çiftleri harekete geçirdi. Kısıtlı etkinlik izni nedeniyle çiftler haziran ayında ağırlıklı olarak nikah yaparken düğün organizasyonları ise temmuz, ağustos ve eylül aylarına yoğunlaştı.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre kademeli normalleşme tebliğine göre 1-15 Haziran tarihleri arasında çiftlere sadece nikah seremonisi için izin veriliyor. 15 Haziran'dan itibaren de restoranlar için uygulanan kurallar dahilinde yeme-içme servisi yapılıyor. Bu esnada arka fonda müziğe izin verilirken oyun-halaydans izni ise henüz yok.

Yönetmelikte 1 Temmuz itibarıyla kınanişan izninin verilecek olması sektörde düğün seremonisine de izin olarak yorumlanıyor. Bu nedenle temmuz ve ağustos ayları için daha yoğun bir talep oluştuğunu belirten sektör temsilcileri, "Şu an için daha çok nikah organizasyonları yapıyoruz. Yemek organize etmek isteyen çiftler ise 15 Haziran sonrasına tarih belirliyor.

Temmuz ve ağustosta düğün etkinliği için izin verileceğini düşünüyoruz. Çiftlerin de beklentileri bu yönde" diyor. Yılda ortalama 600 bin çiftin evlendiğini belirten sektör oyuncuları, bu yıl yeni kısıtlamalar olmazsa yıl sonuna kadar 30 milyar TL'lik bir düğün ekonomisinin oluşacağını vurguluyor.

AŞI ÇİFTLERİ RAHATLATTI



Düğün, etkinlik ve organizasyon şirketi Life Group'un CEO'su Erdem İpekçi, kısıtlı da olsa verilen izinlerin sektörde bir hareket başlattığını söyledi. İpekçi, "15 Haziran'dan sonra yemekli davetlere izin verilmesi bu yöndeki taleplerin önünü açtı. Buradaki en önemli sorunumuz pazar günleri sokağa çıkma yasağının devam etmesi. O gün için oluşan talepleri başka güne taşıyarak 'herkesi mutlu etmeye çalıştık. Öte yandan saat 22.00'ye kadar olan sınırlama neticesinde haziran ayı akşam davetlerini 17.00-21.00 saatleri arasına çektik" dedi. En yoğun talebin temmuz- ağustos aylarına olduğunu belirten İpekçi, "Yeni aşı anlaşmaları da eylül ayına yönelik talebi pozitif etkiledi" diye konuştu.



DÜĞÜN TURİZMİNDE BELİRSİZLİK İPTAL GETİRİYOR



Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) Başkanı Meltem Tepeler, Türkiye'nin önemli bir düğün turizmi destinasyonu olduğunu hatırlatarak, "Pandemi nedeniyle geçen yıl yurtdışından ülkemize yapılan düğün rezervasyonlarının yüzde 70'i iptal edildi. Yüzde 30'u bu yıla kaydı. Ancak eğlence ve müzik izni henüz çıkmadığı için bunlara da iptaller gelmeye başladı. Yabancı düğün grupları düğün rezervasyonlarını Malta, Fas, Mısır gibi rakip ülkelere yönlendiriyor" dedi.

Yurtdışından düğün organizasyonu için gelen yabancı gruplar için özel bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Tepeler, şöyle konuştu: "Bir orgaizasyon en az 6 ay öncesidne belirleniyor. O nedenle bir gün önce bilgi vermek sektörde karışıklığa neden oluyor. Yabancı gruplara 6 ay sonrasını sorduklarında net bir cevap veremiyoruz. Bir düğünün cirosu 100 milyon dolardan başlıyor. Ancak beslediği sektörlerle oluşturduğu etki bunun 2-3 katı. Eğer hemen harekete geçmezsek sadece bu yıl değil önümüzdeki yılları da kaybedeceğiz."

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