Sahte altın konusunda vatandaş ve kuyumculara uyarı geldi.

Düğün sezonu hareketliliğinin başlamasıyla vatandaşların takılar için kuyumcuların yolunu tutttuğu bu dönemde, merdiven altı üretime dikkat çekildi.

Milliyet gazetesinden Orhan Kemal Erkılıç, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşçulu ile konuştu:

"Müşterilerin sahte ürünü ayırt etmesi hiç kolay değil. Merdiven altı üreitm yapan dolandırıcılar, bir şekild ekuyumcu esnafını dolandırabiliyor. Her şeye rağmen kuyumculardan alışveriş yapın ve faturanızı alın...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir şebekeye baskın yapıldı. Onlar Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıyor ve bir yolunu bulup kuyumcuyu dolandırıyorlardı. Kalabalıktan faydalanıp alışveriş esnasında kaplamayı verip altın olanı alıyorlar. Kuyumcu aldığı ürünleri akşam tek tek kontrol eder ve sonra da eritir. Yani gelen ürünü vitrine koyup satmaz.

Sokakta ise vatandaşlar farklı yollarla kandırılıyor. Örneğin dolandırıcı hastane önünde duran birine yanaşıyor. İki bileziği olduğunu söyleyip kuyumcuya fiyatını sormasını istiyor. Kuyumcudan 4 bin lira fiyatını alan kişiyi sohbetle oyalayan dolandırıcı diğer cebindeki ona daha düşük fiyata satarak kandırıyor... Sokaktan altın adı altında hiçbirşey almayın.

Konuyu cumhurbaşkanımız ile bakanlarımıza da ilettik. Kuyumculukta iş yeri ve sermaye standardı getirilmeli... "