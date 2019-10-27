Dünya Bankası açıkladı: İş kurmanın kolay olduğu ülkeler arasında Türkiye de var

Dünya Bankası tarafından yayınlanan ‘Doing Business 2020’ raporunda yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler belirlendi. 190 ülkeyi kapsayan çalışmada iş kurmanın ne kadar kolay olduğu, inşaat ruhsatları, işçi alımı, yatırım destekleri gibi çeşitli faktörler göz önüne alındı.



Rapora göre yeni bir iş kurmanın en kolay oldu ülke Yeni Zellanda olarak belirtildi. Singapur’un ikinci, Hong Kong’un üçüncü olduğu listede ilk on ülke arasında sırasıyla Danimarka, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan, Birleşik Krallık, Norveç ve İsveç yer aldı.



Rusya’nın 28’inci sırada bulunduğu listeye teknoloji devlerinden olan Japonya 29, dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterilen Çin 31’inci sıradan girdi. Yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler arasında Türkiye 33’üncü sırada yer alarak birçok ülkeyi geride bıraktı.



Rapora göre Venezuela, Eritre ve Somali iş yapmak için en kötü ülkeler oldu.



İŞTE YENİ BİR İŞ KURMANIN EN KOLAY OLDUĞU ÜLKELER



1- Yeni Zellanda



2- Singapur



3- Hong Kong



4- Danimarka



5- Güney Kore



6- Amerika Birleşik Devletleri



7- Gürcistan



8- Birleşik Krallık



9- Norveç



10- İsveç



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22- Almanya



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28- Rusya



29- Japonya



30- İspanya



31- Çin



32- Fransa



33- Türkiye



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188- Venezuela



189- Eritre



190- Somali