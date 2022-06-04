Dünya Bankası: Açlık krizi kapıda

21. Forum İstanbul Konferansı kapsamında düzenlenen “Global Bakış: Dünya ve Türkiye” paneline katılan Dünya Bankası Başekonomisti ve Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, dünya ekonomisinin şu anda yaşadığı yavaşlamanın çok daha derin olabileceğini öngördüklerini aktararak borç stoku, yabancı para cinsinden borcu yüksek olan ülkeler için borç maliyetlerinin bir şekilde artacağını vurguladı.



Köse, 1970’lerde yaşanan stagflasyon kavramının şu anda ciddi şekilde tartışıldığını belirterek, “Dünya ekonomisinde çok yüksek enflasyon oranları görüyoruz. Şu anda yüzde 7-8 arasında. Fakat büyüme düşük seviyede. 1970’lerin sonunda enflasyonun önüne geçmek için ABD Merkez Bankası’nın hızlı bir şekilde faizleri artırdığı dönemde ortaya çıkan krizler gibi krizlerle karşılaşma durumumuz var. Bütün mesele, böyle bir kriz olması olasılığını nasıl azaltabiliriz? Bu stagflasyon çemberinden dünya ekonomisi krizler olmadan nasıl çıkabilir?” şeklinde konuştu.



AÇLIK KRİZİ TEHLİKESİ



Ayhan Köse, tarım emtia maddelerindeki artışların rekor seviyelere ulaştığına işaret ederek “Bugünlerde birçok ülkede açlık krizi olabileceği tehlikesi üzerinde duruyoruz. Buğday ve diğer tarımsal ürünlerin alımında birçok ülke Rusya ve Ukrayna’ya bağlı ve bu iki ülke önemli rol oynuyorlar” dedi.



Köse, Dünya Bankası’nın gelecek 15 ay için 170 milyar dolarlık bir paket hazırladığını, bu kaynağı çok hızlı bir şekilde, ihtiyacı olan ülkelere yardım şeklinde, düşük faizli borç şeklinde vereceklerini ifade etti.