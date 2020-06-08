Dünya Bankası, Covid-19 nedeniyle 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının, küresel ekonomiyi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en derin ekonomik durgunluğa soktuğunu belirterek, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini düşürdü.



Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Haziran 2020 sayısını yayımladı.



Covid-19 salgınının yarattığı hızlı ve büyük şok ile salgına karşı alınan önlemlerin ekonomiyi ciddi bir daralmaya sürüklediğine işaret edilen raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,2 küçüleceği tahminine yer verildi.



Raporda, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin durgunluğu yansıttığı aktarıldı.



Dünya Bankası, ocak ayında yaptığı tahminlerde küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngörmüştü.



Bankanın raporunda, 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmini ise yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye yükseltildi.



ABD EKONOMİSİ YÜZDE 6,1, EURO BÖLGESİ YÜZDE9,1 DARALACAK



Gelişmiş ekonomilerdeki iç talep ve arz, ticaret ile finans alanlarında ciddi bozulmaların yaşandığı belirtilen raporda, bu ülkelerin ekonomilerinin 2020'de ortalama yüzde 7 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği de ifade edildi.



Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,1 küçüleceği, gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceği öngörüsü yer aldı.



Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 9,1 daralacağını, gelecek yıl yüzde 4,5'lik büyüme performansı göstereceği değerlendirildi.



Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 6,1 küçülürken, gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyeceği öngörüsü de raporda yer buldu.



ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ



Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin de bu yıl ortalama yüzde 2,5 daralacağının tahmin edildiği raporda, kişi başına düşen gelirin yüzde 3,6 azalmasının beklendiği ve bu durumun milyonlarca insanı aşırı yoksulluğa düşüreceği kaydedildi. Gelişmekte olan ülkelerin 2021'de ise yüzde 4,6'lık büyüme performansı göstereceğinin beklendiği aktarıldı.



Bu grupta yer alan ülkelerden Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde 5,9'dan yüzde 1'e düşürüldü. Çin ekonomisinin gelecek yıl ise 6,9 büyüyeceği öngörüldü.



Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 küçülmesi beklenirken, 2021'de yüzde 2,7 büyüyeceği tahmin edildi. Hindistan ekonomisinin de bu yıl yüzde 3,2 daralırken, gelecek yıl yüzde 3,1 büyüyeceği öngörüldü.



Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 5 büyüyeceği tahmini yapıldı.

