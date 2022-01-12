Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini indirdi

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2022 sayısını yayımladı.



Küresel ekonomik büyümenin 2023 sonuna kadar yavaşlamaya devam edeceği belirtilen raporda, Covid-19 varyantlarının yayılması, enflasyon, borç ve eşitsizliğin, belirsizliği yoğunlaştırdığı aktarıldı.



Raporda, 2021'deki güçlü toparlanmanın ardından küresel ekonominin Covid-19 varyantlarının yol açtığı yeni tehditler ile enflasyon, borç ve gelir eşitsizliğindeki artış ortamında yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki toparlanmayı tehlikeye atabilecek belirgin bir yavaşlama sürecine girdiği ifade edildi.



Dünya Bankası'nın raporunda, küresel büyüme hızının ivme kaybederek 2021'deki yüzde 5,5 seviyesinden, 2022'de yüzde 4,1'e ve 2023'te yüzde 3,2'ye inmesinin beklendiği kaydedildi.



Dünya Bankası, Haziran 2021'de yayımladığı raporunda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 3,1 büyüyeceğini öngörmüştü.



OMİCRON VARYANTI SALGININ YAKIN VADEDE EKONOMİK AKTİVİTEYİ BOZMAYA DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERİYOR

Covid-19 salgınında Omicron varyantının hızla yayılmasının salgının yakın vadede ekonomik aktiviteyi bozmaya devam edeceğini gösterdiğine işaret edilen raporda, ABD ve Çin dahil olmak üzere büyük ekonomilerde kaydedilen belirgin yavaşlamanın yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde dış talebi baskılayacağı ifade edildi.



Raporda, yavaşlamanın gelişmiş ekonomiler ile yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme oranları arasındaki farkın açıldığı bir döneme denk geleceği belirtilerek, gelişmiş ekonomilerde 2021 yılı için yüzde 5 olarak öngörülen büyüme oranının 2022'de yüzde 3,8'e ve 2023'te yüzde 2,3'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.



Raporda, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde de 2021'de yüzde 6,3 olan büyüme hızının 2022'de yüzde 4,6'ya ve 2023'te yüzde 4,4'e düşmesinin öngörüldüğü bildirildi.



ENFLASYON 2008'DEN BU YANA EN YÜKSEK ORANLARDA SEYREDİYOR



Gelecek yıl itibarıyla tüm gelişmiş ekonomilerin hasılalarını tam olarak geri kazanmış olacağı ancak yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki hasılanın salgın öncesi seviyelerin yüzde 4 altında kalacağı aktarılan raporda, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen ekonomilerin ise hasılasının salgın öncesi seviyelerin yüzde 7,5 altında olacağı ifade edildi.



Özellikle düşük gelirli işçileri sert bir şekilde etkileyen enflasyon artışının para politikasını da kısıtladığına dikkat çekilen raporda, küresel olarak ve gelişmiş ekonomiler arasında, enflasyonun 2008'den bu yana en yüksek oranlarda seyrettiği belirtildi.



Raporda, yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde de enflasyonun 2011'den bu yana en yüksek orana ulaştığı aktarıldı.



ABD VE EURO BÖLGESİ'NİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 5,6 büyüdüğünün tahmin edildiği kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 3,7 ve 2023'de yüzde 2,6 büyüyeceği öngörüldü.



ABD ekonomisinin daha önce açıklanan tahminlerde 2021'de yüzde 6,8, 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği öngörülmüştü.



Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin ise 2021'de yüzde 5,2 büyüdüğü tahmin edilirken, 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'te yüzde 2,1 büyüyeceği aktarıldı.



Bankanın Haziran 2021'de açıklanan beklentilerinde, Euro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüzde 4,4 ve 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği tahminine yer verilmişti.



ÇİN EKONOMİSİ İÇİN 2022'DE YÜZDE 5,1'LİK BÜYÜME TAHMİNİ



Raporda, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Çin ekonomisinin ise 2021'de yüzde 8 büyüdüğü tahmin edilirken, 2022'de yüzde 5,1 ve 2023'te yüzde 5,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.



Çin ekonomisinin daha önce açıklanan tahminlerinde 2021'de yüzde 8,5, 2022'de yüzde 5,4 ve 2023'te yüzde 5,3 büyüyeceği öngörülmüştü.



Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin 2021 için büyüme tahminin yüzde 9,5, 2022 için yüzde 2 ve 2023 için yüzde 3 olduğu bildirildi.



Dünya Bankası, Haziran 2021'de yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,5 ve 2023'te yüzde 4,5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.



Banka, Ekim 2021'de ise tahminlerinde güncellemeye giderek, Türkiye'nin 2021'de yüzde 8,5, 2022'de yüzde 3 ve 2023'te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

