Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini revize etti

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2019 yılı büyüme beklentisini eksi yüzde 1'den sıfıra çekti. Türkiye ekonomisi için 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3, 2021 beklentisini ise yüzde 4 olarak korudu.

Dünya Bankası "Öncü göstergeler 3. çeyrekte de toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Kurum yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 16.5, 2020 için yüzde 11, 2021 için ise yüzde 9 olarak açıkladı.

Dünya Bankası, gelişen piyasalarda daha fazla düşüş ve dalgalanmanın, Türkiye'yi de etkileyebileceği uyarısı yaptı.

Jeopolitik gelişmelerin, özellikle de ABD'nin olası yaptırımlarının Türkiye için risk oluşturduğu vurgulandı.

VİDEO: EKONOMİSTLER YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NI NTV'DE DEĞERLENDİRDİ (EYLÜL 2019)

