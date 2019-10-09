Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2019 yılı büyüme beklentisini eksi yüzde 1'den sıfıra çekti. Türkiye ekonomisi için 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3, 2021 beklentisini ise yüzde 4 olarak korudu.
Dünya Bankası "Öncü göstergeler 3. çeyrekte de toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Kurum yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 16.5, 2020 için yüzde 11, 2021 için ise yüzde 9 olarak açıkladı.
Dünya Bankası, gelişen piyasalarda daha fazla düşüş ve dalgalanmanın, Türkiye'yi de etkileyebileceği uyarısı yaptı.
Jeopolitik gelişmelerin, özellikle de ABD'nin olası yaptırımlarının Türkiye için risk oluşturduğu vurgulandı.
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