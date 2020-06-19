Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi: 100 milyon kişi işsiz kalabilir

Arife Selin Gürer / ntv.com.tr

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) önceki tahminini güncelleyerek corona virüs salgını nedeniyle turizm sektöründe en iyi ihtimalle 98.2 milyon kişinin işini kaybedebileceğini belirtti.

Turizm sektöründe çalışan sayısı 2019 rakamlarına göre 330 milyon kişi düzeyinde bulunuyor.

WTTC'nin iyi ve kötü senaryoları derlediği rapora göre, kötü senaryoda eğer sağlık ve ekonomi alanında önlemlere uyulmazsa durum daha da vahim hale gelecek ve 197.5 milyon kişi işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak

EN İYİ İHTİMALLE 2.7 MİLYAR DOLAR KAYIP

WTTC, sektör gelirlerinin de en iyimser senaryoda 2019'a göre yüzde 30 düşüşle 2,7 trilyon dolara gerileyeceğini öngördü. Bu kaybın yüzde 41'i uluslararası turizmden, yüzde 26'sı ise iç turizmden kaynaklanacak.

Kurum, en kötü senaryoda ise turizm gelirlerinin yüzde 62 kayıpla 5.6 trilyon dolar düşebileceğini ifade etti. Bu kaybın yüzde 73'ü uluslararası turizmden, yüzde 64'ü de iç turizmden kaynaklanacak.

Yine iyi senaryoya göre haziranda iç turizm, ağustosta ise dış turizm ve kıtalararası seyahatler gündeme gelebilir. Kötü ihtimalde ise bu durum, iç turizm için eylül; dış turizm için de kasım ayı olarak ötelenecek.

Rapora göre eğer aşağıdaki 5 maddelik plana uyulursa turizm sektörü için durum daha iyiye gidebilir.

WTTC'nin 5 maddelik kurtarma planı şöyle;

1. 'Hava koridorları' ile karantina önlemleri ve seyahat edenler için sigorta koruma kapsamının genişletilmesi.

2. Yolculara güvence verebilmek için küresel sağlık ve güvenlik protokollerinin benimsenmesi.



2019, küresel seyahat ve turizm sektörü için güçlü bir büyüme yılı olmuştu.(Kaynak: WTTC)

3. Hızlı bir test uygulaması ve virüsün yayılmasını içeren bir strateji.



4. Halk arasında daha fazla işbirliği ve özel sektörler için standartlaştırılmış, küresel kriz yaklaşımı.



5. Hükümet için sürekli hükümet desteği mali ve likidite teşvikleri açısından sektör işçilerin korunmasına yönelik önlemler.

RAKAMLARLA DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ (2019)



-Dünyadaki toplam gelirin yüzde 10.3'ü



-8.9 trilyon dolarlık global gelir



-Dünyada her 10 çalışandan birinin istihdamı



-1.7 trilyon dolarlık ziyaretçi ihracatı



-Dünya toplam ihracatının yüzde 6.8'i, global hizmet ihracatının yüzde 28.3'ü



-948 milyar dolarlık sermaye yatırımı (Dünyadaki toplam yatırımların yüzde 4.3'ü)

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