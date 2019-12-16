Dünyada 3 gıdadan biri çöpe gidiyor

Tarımsal alanlar ve su kaynakları azalırken her 3 gıdadan biri çöpe gidiyor.



7 milyarın üzerindeki dünya nüfusu hızla artarken 2050 yılında nüfusun 9 milyarı aşması bekleniyor. Küresel gıda üretimininde nüfusla birlikte artacağı tahmin ediliyor.

Tarımsal alanlar ve su kaynakları artan gıda üretimi/tüketici ile birlikte önemli bir boyuta geliyor.

Dünya genelinde her yıl 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da her 3 gıdadan birinin israfı demek.

Gıdaların israf edilmesi, suyun da boşa harcanması anlamına geliyor. Çöpe giden bu gıdaları yetiştirmek için Çin'in yüzölçümünden daha büyük bir alana ihtiyaç var.



Araştırmalara göre, gelişmekte olan ülkelerde gıda kayıplarının %40'tan fazlası hasat sonrası ve işleme sırasında meydana geliyor.



Evlerde de gıda israfı önemli boyutta araştırmalarda yer ediyor.

2050'DE GIDA TALEBİ YÜZDE 50 ARTACAK



Dünya genelinde açlık artarken, gıda talebinin de 2050 yılında ortalama yüzde 50 artması bekleniyor.

VİDEO: SIFIR ATIK SIFIR AÇLIK