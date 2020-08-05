Dünyada iflaslar 2021 sonunda yüzde 35 artacak

Corona virüs salgınının dünya ekonomisinde yaratacağı tahribata ilişkin bir analize göre, iflaslar yüzde 35 artacak. 2021 sonuna kadar rekor kırması beklenen iflaslarda bu yıl liderliği ABD üstlenecek. 2021 yılında ise Avrupa ve Hindistan'ın başı çekmesi bekleniyor.

NTV Haber 05.08.2020 - 12:15 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 12:16

Dünyada iflaslar 2021 sonunda yüzde 35 artacak

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2021 yılında küresel iflaslar 2019'a oranla yüzde 35 artacak ve rekor düzeye gelecek.

İflasların en çok görüleceği ülkelerin ABD, Brezilya, Çin, İngiltere, İspanya, İtalya, Belçika ve Fransa olması bekleniyor.

Alacak sigortrası şirketi Euler Hermes'in küresel iflas endeksine göre, 2021 yılında iflaslarda 2019’a göre ABD’de yüzde 57, Brezilya’da yüzde 45, İngiltere’de yüzde 43, İspanya’da yüzde 41, Çin’de yüzde 40, İtalya’da yüzde 27, Belçika’da yüzde 25 ve Fransa’da yüzde 25 artış bekleniyor.

Rapora göre, karantina önlemlerini hafifletmeye başlayan ülkelerde hayata geçirilen farklı stratejiler iflasları geciktirecek.

Hükümetlerin, şirketleri destekleyici uygulamaları erken sonlandırması, iflaslardaki artışı yüzde 5 ila 10 yukarı çekebilir.

Küresel toparlanmanın beklenenden daha uzun sürmesi ise bu artışları yüzde 50 ila 60 oranında yükseltebilir.

Salgınının küresel ekonomiyi bir göktaşı gibi vurduğu belirtilen küresel iflas endeksi raporunda bu tarihi şokun etkilerinin ise kalıcı olacağı vurgulanıyor.

Rapora göre, şirket iflaslarının görünümü 2021 yılının ilk yarısının sonuna kadar olumsuz devam edecek.

Şokun boyutunun krizden önce güçsüz olan şirketlerin durumunu daha da kritik hale getirdiği de belirtiliyor.

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