Dünyanın en büyük altın fonuna rekor giriş

Dünyada en büyük altına dayalı Borsa yatırım fonu olan SPDR’ye net para girişi geçen hafta cuma günü listelendiğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yatırımcılar SPDR Altın Fonu'na cuma günü 1,63 milyar dolar değerinde para yatırdı.



SPDR fonuna olan girişler yatırımcıların uzun dönemli altın yatırımlarının bir göstergesi olarak görülüyor. Değerli metal altının kayıpla kapattığı 2021 yılında SPDR fonundan ciddi derecede çıkış yaşanmıştı.



Ukrayna üzerinden ABD ve Rusya arasındaki gerilimin tırmanması, Fed'in bu haftaki toplantısı ve Bitcoin'deki sert düşüş sonrasında SPDR Altın Fonu’na bu miktarda bir giriş olması yatırımcıların güvenli liman varlıklara yöneldiğinin bir işareti olarak da yorumlanıyor.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak ocak ayı için faiz kararını açıklayacak.