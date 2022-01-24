Dünyanın en büyük altın fonuna rekor giriş

Dünyanın en büyük altına dayalı borsa yatırım fonu olan SPDR Altın Fonu'na para girişi cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Bu duruma jeopolitik gerginliklerin, kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün ve bu haftaki Fed toplantısının etkili olmuş olabileceği öngörülüyor.

Haberler - Reuters 24.01.2022 - 11:30

Dünyanın en büyük altın fonuna rekor giriş

İlişkili Haberler

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Dünyada en büyük altına dayalı Borsa yatırım fonu olan SPDR’ye net para girişi geçen hafta cuma günü listelendiğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yatırımcılar SPDR  Fonu'na cuma günü 1,63 milyar dolar değerinde para yatırdı.

SPDR fonuna olan girişler yatırımcıların uzun dönemli altın yatırımlarının bir göstergesi olarak görülüyor. Değerli metal altının kayıpla kapattığı 2021 yılında SPDR fonundan ciddi derecede çıkış yaşanmıştı.

Ukrayna üzerinden ABD ve Rusya arasındaki gerilimin tırmanması, 'in bu haftaki toplantısı ve Bitcoin'deki sert düşüş sonrasında SPDR Altın Fonu’na bu miktarda bir giriş olması yatırımcıların güvenli liman varlıklara yöneldiğinin bir işareti olarak da yorumlanıyor.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak ocak ayı için faiz kararını açıklayacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...