Dünyanın en büyük havalimanında Paşa Döner en büyük şubesini açtı

Türkiye genelindeki 160 şubesiyle lider tavuk döner markası Paşa Döner, İstanbul Havalimanı dış hatlar giden yolcu yeme-içme bölümünde, 300 m²’lik alana sahip en büyük şubesini açtı. (İLANDIR)

Dünyanın en büyük havalimanında Paşa Döner en büyük şubesini açtı

Sadece tavuk buttan ürettiği özel soslu döneriyle bütün Türkiye’nin
vazgeçilmez lezzeti haline gelen Paşa Döner, bütün kıtaların bağlantı
noktası olan ’ndaki yeni şubesiyle dünyanın dört bir
yanından lezzet severleri enfes tarifiyle tanıştıracak.

7/24 hizmet verecek olan Paşa Döner İstanbul Havalimanı giden yolcu şubesi, damak tadına düşkün Türk ve yabancı misafirlerin lezzette buluşma noktası olacak.

Dünyanın en büyük havalimanında Paşa Döner en büyük şubesini açtı - 1

Türkiye’nin tamamen yerli ve milli bir markası olan Paşa Döner, helal ürün standartlarına ve katı hijyen kurallarına uygun üretim yapıyor.

Hem lezzeti hem de üst düzey standartları nedeniyle yıllardır en güvenilen ve en çok tercih edilen markası konumunda bulunuyor.

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