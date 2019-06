2019 yılında dünyanın en pahalı şehri yine Hong Kong olurken; en ucuz şehir ise Tunus olarak belirlendi.



İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer'in bu yıl 25’incisi gerçekleştirdiği ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

5 kıtada 209 şehri kapsayan araştırmada her şehirde, konut, ulaşım, gıda, kıyafet, ev eşyaları ve eğlence gibi 200’den fazla unsurun karşılaştırmalı maliyetini ölçüldü.

Kilit mobil çalışanlarını firmada tutmak için yurtdışına atamalarda ücretlendirmelerini doğru ve etkin kurgulamak isteyen firmalar, mobil çalışanlarına gittikleri ülkede yaşam maliyetlerini karşılayacak şekilde ücret ve ödenek sağlamak, diğer yan hakları ve imkanları doğru planlamak için Mercer Yaşam Maliyeti Endeksi’ni referans alıyorlar.



REFERANS NEW YORK

100 puana sahip New York’un referans alındığı Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nda veri toplama evresinde dünyadaki ekonomik ve politik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyon ve konaklama ücretlerindeki değişiklikler de dikkate alınıyor.



EN PAHALI ŞEHİR DEĞİŞMEDİ



Araştırma sonuçlarına göre, 2019 yılının en pahalı şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Tunus oldu. Hong Kong’un ardından Tokyo, Singapur, Seul ve Zürih en pahalı şehirler; Tunus’un ardından Taşkent ve Karaçi ise en ucuz şehirler olarak sıralandı.

İstanbul

İSTANBUL 9 SIRA YÜKSELDİ



Bu sonuçlarla beraber en pahalı 10 şehirden 8’ini oluşturan Asya şehirleri, yurt dışında çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri unvanını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl aynı araştırmada 163’inci sırada yer alan İstanbul ise, bu yıl listede 154’üncü sıraya yerleşti.



New York

ABD'NİN EN PAHALILARI



Amerika’daki şehirler, ABD dolarının diğer temel para birimlerine karşı gücünün yanı sıra diğer bölgelerdeki şehirlerde yaşanan düşüş nedeniyle sıralamada üst sıralara tırmandı. Geçtiğimiz yıla göre dört basamak yükselerek 9’uncu sıraya yerleşen New York, Amerika’nın en pahalı şehri unvanını elde etti. On iki basamak yükselen San Francisco 16’ıncı, on yedi sıra yükselen Los Angeles 18’inci ve on dört sıra yükselen Chicago 37’inci sırada yer aldı. Diğer ana ABD şehirlerinden Washington DC 42’inci, Miami 44’üncü ve Boston 49’uncu sıraya yükseldi. 107’inci Portland ve 138’inci sıradaki ABD’nin Kuzey Karolina Eyaleti'nde bulunan şehri Winston Salem, en ucuz ABD şehirleri olarak karşımıza çıktı.



Çoğu Kanada şehri sıralamada istikrarlı bir duruş sergilerken, ülkenin en pahalı şehri üç sıra gerileyerek 112’inci sırada yer alan Vancouver oldu. Altı sıra gerileyen Toronto 115’inci, sekiz sıra tırmanan Montreal ise 139’uncu sırada yer aldı. 153’üncü sıradaki Calgary ve 161’inci sırada yer alan Ottawa ise sabit kaldı.

Montevideo

GÜNEY AMERİKA'NIN EN PAHALISI 70'İNCİ SIRADA



Güney Amerika’da ise 70’inci sırada yer alan Urugay’ın Montevideo şehri en pahalı şehir olarak listelenirken, onu yirmi üç sıra yükselen ve 72’inci sıraya yerleşen San Juan izledi. Mobil çalışanlar için en maliyetli şehirler listesinde üst sıralara tırmanan diğer Güney Amerika şehirleri ise, yirmi bir sıra yükselen 93’üncü Panama, on sıra yükselen 131’inci Kosta Rika ve yirmi iki sıra yükselen 133’üncü Küba oldu. Brezilya ve Arjantin şehirleri, ürün ve hizmet ile konut maliyetlerindeki fiyat artışlarına karşın listede düşüş gösterdi. Yirmi sekiz sıra düşen Sao Paolo 86’ıncı, yirmi iki sıra düşen Rio de Janeiro 121’inci ve elli yedi sıra düşen Buenos Aires 133’üncü sırada yer aldı. 200’üncü sırada yer alan Managua ise Güney Amerika’nın en ucuz şehri oldu.



İLK 10'DA TEK AVRUPALI



Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2019 sonuçlarına göre, sadece bir Avrupa şehri en pahalı şehirler arasında ilk 10 sırada yer aldı. 5’inci sırada yer alan Zürih Avrupa’daki en pahalı şehir unvanını korurken, onu 12’inci sıradaki Bern takip etti. Doğu ve Orta Avrupa şehirleri arasında iki sıra gerileyen Cenevre 13’üncü, yirmi altı sıra gerileyen Moskova 27’inci, on dört sıra gerileyen Prag 97’inci ve on dokuz sıra gerileyen Varşova 173’üncü sırada yer aldı.



Zürih

DOLAR KARŞISINDAKİ KAYIP VE EKONOMİK ENDİŞELER GERİLETTİ



Avrupa şehirlerinin çoğundaki orta düzey fiyat artışlarına karşın, Avrupa’nın para birimlerinin ABD doları karşısında zayıflamasıyla Avrupa şehirleri listede geriledi. Yakın zamandaki güvenlik sorunları ve ekonomik gelecek hakkındaki endişeler de bölgeyi etkileyen faktörler arasında yer aldı.



Batı Avrupa şehirlerinden on iki sıra gerileyen Milano 45’inci, on üç sıra gerileyen Paris 47’inci, on dört sıra gerileyen Oslo 61’inci ve on sekiz sıra gerileyen Madrid ise 82’inci sırada yer aldı. Almanya’nın şehirlerinden Berlin 81, Dusseldorf 92 ve Stuttgart 126’ıncı sırada kendisine yer buldu. Hafif düşüş gösteren Birleşik Krallık şehirlerinden dört sıra gerileyen Londra 23’üncü, yedi sıra gerilen Birmingham 135’inci ve altı sıra gerileyen Belfast 158’inci oldu.



Tel Aviv

ORTADOĞU'DA TEL AVİV İLK SIRADA



Genel olarak expat (yurtdışı görevlendirme) dünyası olarak bilinen Ortadoğu’da birçok para birimi ABD dolarına karşı sabit olduğu için şehirler sıralamada yükselirken mobil çalışanlara yönelik kiralık konutlarda ise dik artışlar yaşandı. En pahalı şehir unvanını listede önceki yıla göre iki basamak yükselerek 15’nci sırada yer alan Tel Aviv elde etti. Dubai 21’inci sırada yer bulurken, onu 33’üncü sıradaki Abu Dhabi ve 35’inci sıradaki Riyad izledi. Geçen yıla göre yirmi iki sıra yükselmesine rağmen 166’ıncı sırada yer alan Kahire, yine Orta Doğu’nun en ucuz şehri oldu.



AFRİKA'DA ÇAD İLK SIRADA



Geçtiğimiz yıla göre üç sıra gerileyerek mobil çalışanlar için dünyanın en pahalı ilk on şehri arasından kurtulan N’Djamena (Çad), 11’inci sırada yer alarak yine de Afrika’nın en pahalı şehri oldu. Geçen yıl altıncı sırada yer alan Luanda ise, yirmi sıra birden gerileyerek kendisine 20’inci sırada yer buldu. Yedi sıra yükselen Victoria 14’üncü, on beş sıra yükselen Kinshasa 22’inci sırada yer aldı. Beş sıra gerileyerek 209’uncu sırada yer alan Tunus’un Tunus şehri ise bölgenin en ucuz şehri oldu.



Tunus

DÜNYANIN EN PAHALI 10 ŞEHRİNİN 6’SI ASYA’DAN



Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2019 sonuçlarına göre, ilk 10 şehirden 8’i Asya kıtasının şehirlerinden oluştu. Emlak piyasasını ve yerel olarak yaşamın maliyetini yükselten en önemli etken ABD dolarına karşı sabit para birimi. Birinci sırada yer alan Hong Kong, hem Asya kıtasının hem de dünyanın en pahalı şehri olmayı sürdürdü. Araştırmada, Tokyo 2’inci, Singapur 3’üncü, Seul 4’üncü, Şangay 6’ıncı ve Aşkabat 7’inci sırada yer aldı.



Sıralamada 67’inci sırada yer alan Bombay, Hindistan’ın en pahalı şehri olurken, onu 118’inci sıradaki Yeni Delhi ve 154’üncü sıradaki Madras takip etti. 179’uncu sıradaki Bengaluru ve 189’uncu sıradaki Kalküta ise Hindistan’ın en ucuz şehirleri oldu. Asya’nın diğer bölgeleri incelendiğinde, on iki sıra yükselen Bangkok’un 40’ıncı sırada yer aldığı görüldü. Yirmi beş sıra yükselen Hanoi 112’inci, on iki sıra yükselen Jakarta da 105’inci sırada yer aldı. 206’ıncı Bişkek ve 208’inci Taşkent ise bölgenin en ucuz şehirleri olmayı sürdürdü.



Avustralya şehirleri, yerel para biriminin ABD dolarına karşı değerini kaybetmesi nedeniyle sıralamada düşüş gösterdi. Avustralya’nın en pahalı şehri Sidney, 20 sıra birden düşerek 50’inci sırada yer aldı. Yirmi bir sıra düşen Melbourne 79, yirmi altı sıra düşen Perth ise 87’inci sırada yer aldı.



İSTANBUL CAZİBESİNİ KORUDU



Her geçen yıl İstanbul’un uluslararası firmaların expat çalışanları için daha cazip hale geldiğini söyleyen Mercer Türkiye Bilgi Hizmetleri Lideri Güneş Nalbantoğlu, “İstanbul geçen yıl gerçekleştirdiğimiz araştırmamıza göre yaşam maliyetinde ucuzlayarak 163’üncü sırada yer almıştı. Bu yıl 21'incisini yayımladığımız Mercer Yaşam Kalitesi Araştırmamıza göre ise dünyanın en yaşanılabilir şehirleri arasında İstanbul yaşam kalitesinde yükselme kaydederek 231 kent arasında 130’uncu sırada yer almıştı. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen yüksek enflasyona rağmen, TL’de yaşanan değer kaybı İstanbul’un expat çalışanlar için yaşam maliyeti açısından cazip bir merkez olarak kalmasını sağladı. Senede iki defa yenilenen yaşam maliyeti indekslerimiz bu süreçte müşterilere yol göstermemizde ve ışık tutmamızda bizlere çok yardımcı oldu” dedi.



Mercer’ın Kariyer Departmanı Başkanı Ilya Bonic ise şunları söyledi:



"Dijital dönüşümle ve küresel olarak bağlı bir işgücü ihtiyacıyla sürdürülen beceriye odaklı bir ekonomide, expat çalışanları işe almak, küresel şirketler için rekabetçi iş stratejisinin gitgide daha da önem kazanan bir parçası. Çalışanları yurtdışına göndermenin birçok kişisel ve kurumsal avantajı var. Örneğin kariyer gelişimi, global deneyim, yeni yetenek grupları ve kaynakların yeniden tahsis edilmesi. Adil ve rekabetçi tazminat paketleri sunarak, kuruluşlar iş sonuçlarını teşvik eden aksiyonları kolaylaştırabilir."