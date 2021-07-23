Dünyanın en yenilikçi şirketleri belli oldu: Aşı ve ilaç şirketleri yükselişte

ABD merkezli yönetim danışmanlığı kuruluşu Boston Consulting Group tarafından hazırlanan “En Yenilikçi Şirketler 2021” raporunun sonuçları duyuruldu.



En yenilikçi 50 şirketin yarısından fazlası teknoloji, e-ticaret ve tüketim malları ve hizmetler alanından çıkarken 10’u ise aşı ve ilaç sektöründen geldi.



Dünyanın en yenilikçi şirketleri sıralamasında, 2021 yılında ilk 4 sıra değişmedi. Apple’ın birinci olduğu listede, Alphabet (Google) ikinci, Amazon üçüncü ve Microsoft ie dördüncü sırada yer aldı.

Tesla, 2020 yılına göre 6 sıra birden yükselerek, beşinciliğe çıktı. Tesla’nın hemen ardından ise Samsung, IBM, Huawei ve Sony geldi.



Corona virüs salgınının etkisiyle tekrar ilk 50 şirket arasına giren Pfizer, listede kendine 10. sıradan yer buldu.



Johnson & Johnson ve Novartis’in de yer aldığı listeye, diğer önde gelen ilaç şirketlerinden Abbott ve bir diğer Covid-19 aşısı geliştiren Moderna ile Astra Zenaca ilk kez girdi.

EN FAZLA ABD'DEN



Listedeki şirketlere ülke bazında bakıldığında ise 50 şirketin 27'si ABD'den, 5'i Almanya'dan, 4'ü Çin'den, 4'ü Japonya'dan, 3'ü Güney Kore'den, 2'i Hollanda'dan, 2'si İsviçre'den, 1'i İngiltere'den, 1'i İspanya'dan ve 1'i de Hong Kong'tan çıktı.



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