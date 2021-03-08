Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi McKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

Forbes'un en son tahminine göre yaklaşık 53 milyar dolar değerinde bir serveti olan McKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendi. Scott, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile 25 yıl evli kalmış ve 2019 yılında boşanmıştı.



Bununla brilikte çiftin boşanması snasında Amazon hisselerinin yüzde 16'sından fazlasını sahip olan Bezos dünyanın en zengin kişisiydi, Scott, boşanma anlaşmasının bir parçası olarak Amazon'un hisselerinin yüzde 4'ünü aldı.



Amazon kurucusu, şirketlerinin hisse fiyatlarına göre değiştiği için Tesla'nın CEO’su Elon Musk'la düzenli olarak yarışıyor. Scott, şu anda dünyadaki 22. en zengin kişi olurken Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle en üst sırada yer alıyor.



"MUTLU BİR TESADÜF ESERİ"

Diğer taraftan Scott-Jewett evliliği Giving Pledge adlı web sitesinden duyuruldu.

Servetlerinin çoğunu hayırsever çabalara bağışlamaya söz veren milyarderler için kurulan site üzerinden Jeweet tarafından yapılan açıklamada, "Hayatım boyunca servetimin çoğunu vermeyi planladığımı belirten bir mektup yazmak tuhaf, çünkü böyle bir şeyin özel bir anlamı olacağını söyleyecekmiş gibi hissetmek için gereken türden bir serveti asla toplamaya çalışmadım. Mutlu bir tesadüf eseri, tanıdığım en cömert ve nazik insanlardan biriyle evliyim ve başkalarına hizmet etmek için muazzam bir mali serveti devretme taahhüdünde ona katılıyorum" denildi.



BEZOS NASIL HACK'LENDİ?