Dünyanın en zenginleri yaş sırası beklemeden gizlice BAE’deki lüks bir otelde aşılanıyor

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gelen bir dizi iş insanı ve politikacı, kraliyet ailesiyle kurduğu sıkı bağlantılar aracılığıyla kendi ülkelerinin karantina yasaklarını ihlal ederek ve yaş sırası beklemeden yeni tip corona virus (Covid-19) aşısı oldu. BAE’ye gizlice özel jetleriyle girip aşı olanlar arasında milyarder iş insanı Ben Goldsmith ve SoftBank'ın yöneticileri, İtalyan petrol şirketi Eni’nin CEO’su Claudio Descalzi, İspanya Kralı Felipe'nin iki kız kardeşi ve Kanada’nın en büyük emeklilik fonunun başkanı Mark Machin de yer alıyor. Diğer taraftan, BAE’nin fazla aşı stoğu nedeniyle yakın bir zamanda dünyanın aşı turizmi merkezi haline gelmesi bekleniyor.

ntv.com.tr 09.03.2021 - 15:03

Dünyanın en zenginleri yaş sırası beklemeden gizlice BAE’deki lüks bir otelde aşılanıyor

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Financial Times’ın haberine göre, İngiltere hükümetinin eski ekonomi danışmalarından ve  dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jimmy Goldsmith'in oğlu Ben Goldsmith, Aralık ayında İngiltere’de daha sıkı coron avirüs önlemlerinin uygulanmasından hemen önce petrol zengini Körfez ülkesine gittiğini ve makul bir şekilde BAE’de kalmaya karar verdiğini söyledi.

"BAE İSTEYEN HERKESİ AŞILIYOR"

Bununla birlikte Goldsmith ve eşi, Abu Dabi'nin iktidardaki hanesinin bir üyesinin daveti üzerine BioNTech / Pfizer aşısını yaptırdı. Goldsmith yaptığı açıklamada, “Niyetimiz kesinlikle burada aşı olmak değildi. Ancak, fırsat kendini gösterdiğinde minnetle yaptırdık. BAE, isteyen herkese aşı yapıyor.  Biz sadece uygun zamanda uygun yerde olduğumuzu gördük” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN HIZLI AŞILAMA PROGRAMLARINDAN BİRİ SAHİP

Diğer taraftan, 10 milyonluk bir nüfusa sahip BAE, 6 milyondan fazla vatandaşına  aşı uygulayarak dünyanın en hızlı aşılama programlarından birine yön verdi. Ayrıca Çin’in  Sinopharm aşısı için 3. aşama klinik denemeleri yürüten ve bu aşıyı  imal etmeyi planlayan BAE, tüm sakinlerini aşılamak için yeterli tedariğe sahip.

AŞI TURİZMİNİN MERKEZİ OLMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, bu nedenle bir noktada BAE'nin bir aşı turizmi programı düzenlemesini bekleniyor, ancak şu an için BAE vatandaşı olmayan fakat kraliyet ailesi ile iyi bağlantıları olanlar zenginlere ve politikacılara  aşı duygulanıyor.

BAE içinde  yalnızca kıdemli memurlar ve kraliyet mensupları, dışarıdan gelenler için  güvenli Bir uygulama sağlayabilir. FT, ülkede bu konuyla ilgilenen üç kişi olduğunu  bu yöntem hakkında bilgi sahibi olan üç kişi belirtildi.

Bu kapsamda, küçük bir SoftBank yöneticisi grubunun yolculuk hakkında doğrudan bilgi veren iki kişi aracılığıyla Ocak ayında Londra'dan BAE'ye gittiği ifade edildi.  Grup üyeleri, bankanın “Hayal Gücü ve Öngörü Fonu’nu yöneten Rajeev Misra ile birlikte aşı oldu. Ancak, SoftBank konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Bununla birlikte, SoftBank’ın “Hayal Gücü ve Öngörü Fonu”, Abu Dabi’nin finansal merkezinde bir yere sahipken, aynı zamanda  Suudi Arabistan’ın e Kamu Finansmanı Fonu’na, ciddi yatırım yapan yapan kurumlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Abu Dabi memurları, emirlik ile çalışan ve yerleşik olmayan seçilmiş bir grup girişimciye de aşı sağladı. BAE, İtalya merkezli bir petrol ve doğalgaz şirketi olan  Eni’nin CEO’su Claudio Descalzi ile birlikte bazı çalışanlarını da Pfizer/BioNTech aşısıyla aşıladı. 

Abu Dabi'de yerleşik olmayan bu kişilerin aşılanmasına yardım eden ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, "Onları aşılatmak çok daha güvenli. Bunu başarmak kolay, sadece birkaç gün sürüyor” ifadelerini kullandı.

"EMİRLERİN KENDİ AŞI ZULALARI VAR"

Öte yandan, zengin aşı tatilcilerinin BAE’ye kimsenin dikkatini çekmemek için özel jetleriyle geldiği ve lüks otellerde kaldığı belirtildi. Lüks otellerden birinin yöneticisi, "Bağlantıları olan insanlar buraya geldiler ve aşıları oldular. Emirlerin kendi aşı zulalarına erişimleri var” dedi. 

Bununla birlikte BAE’nin zengin abancılara aşı sağlaması bazı ülkelerde tepkiye neden oldu.

Daha önce Kanada’nın en büyük emeklilik fonunun başkanı olan Mark Machin, aşı olmak  için Kanada’nın tecrit tavsiyesine aykırı olarak BAE’ye gittiğinin ortaya çıkmasının ardından istifaya çağrıldı. İspanya Kralı Felipe'nin iki kız kardeşi, yerel medyanın Abu Dabi'de aşıyı yaptırdıklarını bildirmesinin ardından, uluslarının tepkisine de maruz kaldı.

OTELDE CORONA VİRÜS PARTİSİ (ARŞİV)

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