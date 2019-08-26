Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nde sona yaklaşılıyor.



İstanbul'un dünyaya açılacak yeni kapısı Galataport'a, ilk gemi Nisan 2020'de yanaşacak.



Otelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kompleksi’ diye nitelendirilen yeni limanın, İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor.



Galataport projesi için lansman toplantısı düzenlendi.

AKHAN: BU PROJE BİZLER İÇİN GURUR VESİLESİDİR



Açılış konuşmasını yapan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan şunları söyledi:



"2014 yılında çıktığımız bu yolculukta artık geri sayıma başladık. Projemizin 2020’nin ikinci çeyreğinde açılacak olmasının heyecanını yaşıyoruz.



Grubumuzun öncelikli hedefi, uluslararası ortaklıklarla ülkemizi küresel ölçekte temsil etmek ve katma değer yaratmaktır. Bu doğrultuda İstanbul için tarihi açıdan eşsiz bir konumda yer alan Galataport İstanbul projesi, bizler için büyük önem taşıyor.



1.2 km sahil şeridinde yer alan Galataport, bir zamanlar İstanbul’un ticaret merkezi olan Karaköy’e eski ruhunu tekrar kazandıracak. Bu projeye Doğuş ve Bilgili ortaklığıyla imza atmak bizler için bir gurur vesilesidir.



Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin m2’dir. Ofis alanları ise, tarih boyunca finans, sigorta ve bankacılık merkezi olmuş bu bölgede yaklaşık 43 bin m2’lik kiralanabilir alana sahip.

DÜNYADA İLK KEZ UYGULANACAK TEKNİK

Projemizin en önemli ayaklarından biri de kruvaziyer limanı. Yeni terminal, dünyada ilk kez uygulanacak bir teknik ile zemin altında toplam 29.000 m2’de kurgulanıyor. İlk gemi, 5 Nisan 2020’de Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı’na demir atacak, şehir ve ülke turizminde yeni bir sayfa açılacak.

Ayrıca, proje bünyesinde tarihi binaların restore edilmesi ile geliştirilen 177 odalı Peninsula İstanbul da yer alıyor. 1928’de kurulan ve dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda bulunan Hong Kong menşeili Peninsula Grubu, adıyla örtüşen bir şekilde İstanbul’da tarihi yarımadanın tam karşısında yeni otelini açacak.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI



Kruvaziyer limanının, kafe ve restoranların, ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapacak mağazaların ve otelin açılmasıyla birlikte yaklaşık 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

Projemizin etkin bir şekilde yürüyebilmesi için bizlere finansman desteği sağlayan; Yapı Kredi Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası, TSKB ve Finansbank yönetimlerine sizlerin huzurunda bir kez daha Grubum ve proje ortağımız Bilgili Holding adına minnetlerimizi sunmak istiyorum."

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk

ŞAHENK: GALATAPORT, DOĞUŞ GRUBU İÇİN USTALIK DÖNEMİ ESERİ

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Memleketimiz ve İstanbul’umuz için bir pırlanta, Doğuş Grubu için ise bir ustalık dönemi eseri olarak nitelendirebileceğimiz Galataport lansman toplantısına hoş geldiniz.

Bugün sizleri, İstanbul’un tarihi liman sahasının en eski binasında ağırlıyoruz. Sizler de bulunduğumuz noktanın ne kadar özel olduğunun eminim farkındasınızdır.



İstanbul’un geçmişi ve geleceği tahmin ediyorum ki; daha önce hiç bu kadar birbirine yaklaşmamıştı. Bir yanda içinde bulunduğumuz eşsiz tarihi binalar… Karşımızda dünyanın en cesametli ve büyüleyici siluetlerinden birisi Topkapı Sarayı... Bir yanımızda Ara Güler ustanın bizlere emanet ettiği Karaköy... Bir tarafımızda Fındıklı ve Kabataş’ın orjinal binaları. Arkamızda ise Cenevizlilerden bu yana dimdik ayakta duran Galata Kulesi. Eminim bugüne kadar İstanbul’a bu noktadan hiç bakmamıştınız.



Aslında şehrimizin en büyüleyici noktalarından biri uzun yıllardan bu yana bizlere kapalıydı. İşte Galataport ile birlikte güzel İstanbul’umuza bambaşka bir açıdan daha kavuşmuş oluyoruz.

"200 YILDIR KAPALI OLAN SAHİL ŞERİDİ HALKA AÇILIYOR"



2013 yılında o zamanki adıyla Salıpazarı kruvaziyer liman ihalesine girerken ana amacımız tarihi yarımadanın bir uzantısı olan, Boğaz’ın bu eşsiz sahil şeridini İstanbullulara ve şehrin tüm ziyaretçilerine kazandırmaktı.

Tam 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 km’lik sahil şeridi halka açılıyor. Bu noktayı ne kadar vurgulasak sanıyorum azdır. 2016 yılında Galataport finansman toplantısı için bir araya geldiğimizde 6 güzide bankamızla 1 milyar 20 milyon euro tutarında kredi finansman anlaşması imzaladığımızı açıklamıştık.

İhale bedeli dahil toplam 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz Galataport, 2020’de kapılarını açıyor.



Geçtiğimiz dönem Doğuş Grubu için pek çok değişikliğin gerçekleştiği, hedeflerimizi gözden geçirdiğimiz ve iş odaklarımızı yeniden tasarladığımız bir dönem oldu. Özellikle finansal anlamda ciddi çalışmalar yaptık, hepinizin bildiği üzere yakın zamanda da gelecek planlarımızı ve organizasyonumuzu yeniden düzenledik.



Tüm bu süreç içerisinde Galataport yatırımımıza hiç bitmeyen bir heyecan ve şevkle devam ettik, proje her şeyiyle gözbebeğimiz oldu. İstanbul sevgimiz ve memleketimize olan sorumluluk hissi bu anlamda en önemli itici gücümüz oldu.

"GÜN GEÇTİKÇE GEMİ REZERVASYONLARI ARTIYOR"

Galataport’u özel ve eşsiz kılan pek çok neden var. Dünyada ilk defa yolcuların yerin altında karşılanacağı, gümrüklü ve gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabildiği, şehrin en tarihi ve kültürel açıdan zengin kısmında, mürettebat dahil yılda 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak bir kruvaziyer limanı inşa ettik.



Bu sene katıldığımız tüm fuarlarda gururla söylemeliyim ki; kruvaziyer limanımız örnek gösterildi. Gün geçtikçe gemi rezervasyonlarımıza yenileri ekleniyor.



Bir “ana liman” olarak konumlanan Galataport İstanbul, Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecek.

Dünyaca ünlü otel zinciri Peninsula Grubu ile yaptığımız ortaklıktan da özellikle bahsetmek istiyorum. Peninsula Grubu dünya da ilk kez bir ülkeye sadece işletmeci olarak değil, aynı zamanda yüzde 50 oranında yatırımcı olarak giriyor. Peninsula İstanbul, Galataport İstanbul’a ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacak bir yatırım olacak. Bu ortaklığa bizlerle adım atan ve süreci bizzat takip eden Peninsula Grubu’nun sahibi Sir Michael Kadoorıe’ye de buradan çok teşekkür ediyorum.

"PROJE İÇİNDE İKİ MÜZE YER ALACAK"

Galataport İstanbul’un bizleri çok heyecanlandıran bir diğer özelliği ise tam anlamıyla bir kültür-sanat platformu olması. Proje içerisinde yer alan çok önemli iki müzemiz var. Bunlardan biri pek yakında açılacak olan Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel müzesi. Diğeri ise ana sponsorluğunu da üstlendiğimiz İstanbul Modern. Oradaki gelişmeleri şimdilik sürpriz olarak tutalım ancak bu iki müzenin tarihi doku üzerinde harikalar yaratacağına şüphe yok.



Konuşmamın başında Galataport İstanbul için Doğuş’un “ustalık dönemi eseri” tanımını kullandım. Doğuş Grubu, kökleri inşaata ve gayrimenkule dayanan ve bugün inşaat alanında değer yaratan öncü bir konuma sahip. Yeni dönemde ise kısaca “hospitality” olarak tanımlayabileceğimiz yeme-içme, ağırlama ve eğlence alanında Türkiye’nin lideri olmakla kalmadık, global anlamda da müthiş ses getiren işler yaptık, yapıyoruz.



Galataport İstanbul’da hem baba yadigarı inşaat gücümüzü, hem de son dönemde dünyada konuşturduğumuz ağırlama gustomuzu bir araya getiriyoruz.

"25 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLAYACAK"



Şunu size büyük bir açıklıkla söyleyebilirim ki; Galataport ile farklı ziyaretçi kesimlerinin kendi zevklerine göre deneyimler yaşamalarına olanak sağlayacak ve dünyada eşi benzeri olmayan bir mekan çıktı ortaya.



Kültür-sanat alanları, ofisleri, mağazaları, oteli, yaşam alanları, restoranları, kafeleri ve tarih dokusuyla tamamen kendine özgü ve tek olan Galataport İstanbul, yaklaşık 400 bin metrekareye yayılıyor ve yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon kişiyi ağırlayacak.



Böylesi bir projenin Türkiye için önemi de kuşkusuz çok büyük. İstanbul’un yeni ve modern yüzü, geçmişle olan bağını koparmadan dünyada dahi eşi benzeri olmayan bir görsellik üzerinde bir araya geliyor.

"12 YILDA 9 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK"

Anadolu’nun tam ortasından, Niğde’den, merhum babam Ayhan Şahenk’in öngörüsüyle çıkmış, kökleriyle bağını hiç koparmadan ilerleyen bir grubuz. Son 12 yılda yaptığımız 9 milyar dolarlık yatırımın yüzde 83’ünü Türkiye’ye yaptık ki; bunun 400 milyon doları da sosyal sorumluluk işlerinedir. Biz gücümüzü; toplumdan aldığımızı yine topluma verme düşüncesinden alan 25 bin kişilik bir aileyiz.



Bugün size bu projeyi bu 25 bin arkadaşımın emeği sayesinde müjdeliyorum. Bu vesileyle, en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizleri bu projede destekleyen devletimizin saygıdeğer yöneticilerine bilhassa teşekkür etmek istiyorum.



Galataport İstanbul’un Doğuş Grubu’nun bizi heyecanlandıran en önemli projelerinden biri olduğu muhakkak. Sadece fiziksel öğeleri açısından değil, felsefe olarak da gelişimine emek harcadığımız, İstanbul’un mirasının sofistike yaşam ile buluştuğu Galataport İstanbul’a tekrar hoş geldiniz.

BİLGİLİ: İSTANBUL ÇOK DAHA ÇAĞDAŞ BİR ŞEHİR OLACAK

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgini de konuşmasında "5 yıl süren zorlu bir mücadeleden geçtik. İstanbul Galataport'tan sonra çok daha çağdaş bir şehir olacaktır. Projenin en büyük etkisi İstanbul halkının kapalı AVM'lerde sosyalleşme mecburiyetinin bitip tarihin ve sanatın ortasında aileleriyle birlikte sosyalleşmelerini sağlayacak bir proje olmasıdır. Bu dev projede bizi küçük ortak olarak kabul eden Türkiye'nin dev kurumu Doğuş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e teşekkür etmek istiyorum. Hüsnü Akhan'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

VİDEO: GALATAPORT'TA SONA DOĞRU