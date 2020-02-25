Düzce'den Rusya'ya bazalt ihracatı

Düzce Belediyesince kentteki ocaklardan çıkarılan, dayanıklılığı ve sert yapısı nedeniyle asfalt yol yapımında kullanılan bazaltın Rusya'ya sevkiyatına başlandı.



Düzce Belediyesi'nin öz kaynaklarının artırılması ve bu kaynakların gelire dönüştürülmesi için yapılan çalışma kapsamında belediyenin iştiraki BELTAŞ AŞ ile Transservice Denizcilik Şirketi arasında imzalanan sözleşmeyle Rusya'ya satılacak 71 bin tonluk bazalt ihracatının ilk 4 bin tonluk kısmı, Erdemir Limanı'nda gemiye yüklendi.

Düzce'nin öz kaynaklarını uluslar arası ticarette kazanca dönüştürme konusunda atılan büyük adım hakkında açıklamalarda bulunan 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şunları söyledi:

"Daha önce açıkladığımız gibi 2023 yılına kadar 500 bin ton bazaltı ihraç etme hedefimiz var.



Buna bağlı olarak belediye şirketimiz BELTAŞ A.Ş. ile Transservice Denizcilik Şirketi arasında 71 bin ton kapasiteli bazalt taşıma anlaşması imzalanmasını sağladık. Bu anlaşma ile Düzce'nin bazaltı Rusya’da kullanılacak, asfalt hammaddesi olarak değerlendirilecek.

Sözleşme kapsamında Çınardüzü Bazalt İşleme Tesislerimizde üretilecek bazalt Erdemir Limanı'ndan yola çıkarak Rusya Kavkaz Limanı'na indirilecek.

İlk sevkiyatımız olan 4 bin ton bazalt Rusya’ya gitmek üzere bugün yola çıkıyor. Sevkiyatlar, 10 günlük periyotlar şeklinde en az 4 bin ton bazalt gönderilecek şekilde düzenlendi. Bu çalışmayı ilerleyen günlerde geliştirecek ve devam ettireceğiz.

2023 yılına kadar hedeflediğimiz 500 bin ton asfalt ihracatı kapasitemize erişmek için çalışmalarımız devam edecek.”

