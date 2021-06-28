E-Data Teknoloji'nin halka arzına SPK'dan onay

Teknoloji distribütörü E-Data Teknoloji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı. E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ’nin 13 milyon TL nominal değerli payları, pay başına 6.00 TL fiyattan halka arz edilecek.

Halka arz sürecinde E-Data Teknoloji payları için 29-30 Haziran tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak. Şirket, sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştireceği halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamını şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanacak.



"DİJİTAL HAYATIN HER ALANINDA"



E-Data Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü T. Fatih Mutlu, 2008 yılından bugüne Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük, orta ve büyük işletmelerden bireysel kullanıcılara kadar toplumun her kesimine donanım ve yazılım çözümleri ile katma değer yarattıklarını belirtti.

Ağ ve ağ güvenliği, baskı çözümleri, veri merkezi çözümleri, veri ve uygulama güvenliği, sunucu ve depolama çözümlerinde 21 markanın Türkiye distribütörü oldukları bilgisini veren Mutlu, başta enerji, finans, bankacılık, telekom, lojistik, sağlık, perakende, üretim, savunma, otomotiv, bilişim hizmetleri olmak üzere turizm, sigorta, eğitim ve havacılık sektörlerinden oluşan geniş bir yelpazeye ürün ve çözümlerini iş ortakları ile birlikte ulaştırdıklarını vurguladı.



E-Data Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü T. Fatih Mutlu

Türkiye'de 800'ü aşkın iş ortağına sürdürülebilir çözümler ürettiklerini hatırlatan Mutlu, "Verinin üretilmesi, işlenmesi, saklanması ve korunması dâhil verinin olduğu her yerde ürünlerimiz var. Bu anlamda dijital hayatın her noktasına dokunuyoruz" dedi.

HALKA ARZ GELİRİ ŞİRKETİN BÜYÜMESİNDE KULLANILACAK



Halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamının şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanılacağına dikkat çeken Mutlu, şirketin finansal yapısı ve büyüme hedefleri konusunda şu bilgileri verdi;



"Halka arzdan sağlanacak kaynakla daha da güçlü bir sermaye yapısına sahip olarak organik ve inorganik olarak hızlı büyümeye odaklanacağız. Özellikle bilişim teknolojisi güvenliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren ve güçlü markaların dağıtıcılığını yapan şirketlere yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Ankara'da yeni bir depo yatırımı planlıyoruz. Bu anlamda halka arzdan sağlayacağımız kaynağın büyük bir kısmını hedeflediğimiz hızlı büyümede işletme sermayesi için, küçük bir kısmını da depo yatırımı ve reorganizasyon çalışmaları için kullanacağız."