E-tebligat ile 761 milyon lira tasarruf

Adalet Bakanlığı'nın hizmete sunduğu e-tebligat uygulaması, yargısal sürecin hızlanmasını ve tasarruf edilmesinin yanı sıra kağıt israfı önlenerek binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiliyor.



Uygulamanın başladığı günden bu yana 58 milyon 770 bin 689 tebligat elektronik ortamda gönderildi.

Böylece 761 milyon 451 bin 577 lira tasarruf edildi. Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla birlikte 2 bin 24 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf sayesinde 34 bin 969 ağaç kesilmekten kurtarılarak korunmuş oldu. Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık olarak gerçekleşmesi, yargılamaları da hızlandırdı.



Adalet Bakanlığı e-tebligat uygulamasını 2015 yılında ihtiyari kullanıma yönelik olarak hizmete sundu. Uygulamanın sağladığı faydaları gözlemleyen Bakanlık, uygulamayı 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.



HEM HIZLI HEM EKONOMİK



E-tebligat uygulamasından önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu. E-tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Böylece saniyeler içerisinde alıcının adresine ulaşan e-tebligatlar zaman kaybının önüne geçiyor.

E-tebligatla bir yandan vatandaşların bütçesine katkı sağlanıyor, diğer yandan hak kayıpları önleniyor, vatandaşın cezai işleme maruz kalması engelleniyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.