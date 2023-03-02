E-ticaret platformlarının reklam bütçelerine kısıtlama

Küresel veriler 2022’de %20’ye yakın büyüyen perakende e-ticaret satışlarının yılı 5,7 trilyon dolarlık hacimle kapattığını gösterirken, son yılların en popüler iş modellerinden birine dönüşen e-ticareti 2023’te nelerin beklediği merak konusu olmaya başladı.

Yeni nesil e-ticaret altyapısı sunan ikas'ın CEO’su Mustafa Namoğlu, bir yandan küresel eğilimlerin, diğer yandan ülkemizde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren e-ticaret düzenlemelerinin şekillendireceği 2023 e-ticaret trendlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.



ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, YAPAY ZEKA VE ENTEGRASYONLAR ÖNE ÇIKIYOR

Yapay zeka ve bilgisayar destekli görüntü üretimi gibi teknolojilerde görülen ilerleme, kullanıcılar için daha sürükleyici deneyimler sunmak isteyen e-ticaret profesyonelleri tarafından da fark edildi. Müşterilerin satın almadan önce ürünü üç boyutlu olarak gerçekçi bir biçimde görmesine olanak tanıyan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi, yapay zeka ile daha kullanışlı ve erişilebilir hale geldi. B durumun, müşteri iadelerini büyük ölçüde azaltacağı bekleniyor.



E-ticarette rekabet her geçen dönemde artarken, kesintisiz bir deneyim sunmak, satışları ve dönüşüm oranlarını artırmanın ön koşulu halini aldı. E-ticarette sadık müşteriler oluşturabilmenin yolunun, alışverişin her aşamasında operasyonel mükemmellik sağlamaktan geçmesi, trendleri de etkiledi. Böylece ödeme altyapısı, kargo, çağrı merkezi ve pazaryeri entegrasyonu gibi entegrasyonlar da 2023 trendleri arasında yerini aldı.



ÖDEME ALTYAPILARINA VE REKLAM BÜTÇELERİNE SINIRLAMA

Türkiye’de e-ticaret sektörünü ve pazaryerlerinin faaliyetlerini etkileyen bir başka gelişme de düzenlemeler cephesinde yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren e-ticaret düzenlemesiyle sektörde adil rekabeti sağlayabilmek için büyük işlem hacimlerine sahip pazaryerlerinin faaliyetlerine birtakım kısıtlamalar getirildi.



PEKİ BU KISITLAMALAR NELER?



- Ödeme, kargo ve sektör işlemlerine sınırlama: Yıllık net 60 milyar liranın üzerinde işlem hacmine sahip pazaryerlerinin kredi veya elektronik para gibi çözümler sunamayacağına karar verildi. Ayrıca ürün odaklı pazaryerlerinin turizm, eğitim, gayrimenkul veya otomotiv sektörlerinde aracılık hizmeti sunamaması, düzenlemeler arasında öne çıktı. E-ticaret pazaryerlerinin kendi satışları haricinde kargo hizmeti verememeleri de düzenlemeyle sabitlendi.



- Kampanya ve reklam kısıtlamaları: Yeni düzenleme kapsamında işlem hacmi 30 milyar liraya kadar olan pazaryerlerinin yıl boyunca işlem hacminin yüzde 2’si, 30 milyar lira üzeri olan pazaryerlerinin ise işlem hacminin binde 3’ü kadar indirim kampanyası yapabileceği kaydedildi. Reklam bütçelerine de işlem hacmine göre kısıtlama getirilirken, Ticaret Bakanlığı’nın, pazaryerlerinin yıllık işlem hacimlerinden küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla Elektronik Ticaret Payı olarak adlandırılan bir pay alacağı ifade edildi.



E-TİCARET ALTYAPISI SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Pazaryerleri, yüksek ziyaret hacimleri ve platform olanaklarıyla KOBİ'ler için önemli bir satış kanalı olmayı sürdürse de, yeni nesil hazır e-ticaret altyapılarını kullanarak kendisine ait e-ticaret platformunu açan KOBİ sayısı da geçtiğimiz yıllarda artış gösterdi. Mustafa Namoğlu, e-ticarete girmek veya mevcut kanalını iyileştirmek isteyen KOBİ’lere platform seçimine yönelik önerilerde bulundu.



“Tüketicilerin %87’sinin satın alma işleminden 2 saniyelik bir gecikmeyle vazgeçtiği ve online alışverişin büyük ölçüde mobilden gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, platform hızının ve kullanılabilirliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Öte yandan güvenilir ödeme altyapıları ve güven veren bir site tasarımı sunmanın, sepet terk oranlarına olumlu etki ettiği görüldü. Entegrasyon ve e-ihracat modülleri ile yurt dışına da kolayca satış yapmayı mümkün kılan yeni nesil e-ticaret altyapıları kullanmak önem kazandı."