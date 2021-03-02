ECB Başkanı Lagarde: Şirketlerin finansman kaynaklarına erişimi sağlanacak

Almanya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) çevrim içi yapılan yıllık toplantısında konuşan Lagarde, Euro Bölgesi’nde finansman koşullarını vaktinden önce sıkılaştırmayacaklarını söyledi.



Lagarde, "ECB, şirketlerin ve ailelerin krizin üstesinden gelmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara erişimini sağlayacak" ifadesini kullandı.



ECB Başkanı Lagarde, aşı teknolojisindeki gelişmelerle Covid-19 krizinde tünelin ucunda ışık göründüğüne işaret ederek, “Tünelin ne kadar uzun olduğunu ise henüz tam olarak bilmiyoruz” dedi.



Kovid-19’a karşı daha fazla insan aşılanıncaya kadar belirsizliğin yüksek kalacağını anlatan Lagarde, “Pek çok şirket için şu anda zorluk devam ediyor ve gelecek belirsizliğini koruyor" değerlendirmesinde bulundu.

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