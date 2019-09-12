Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz indirirken, tahvil alımlarını tekrar başlatacağını duyurdu.



ECB'nin yaptığı açıklamaya göre mevduat faizi yüzde -0.4'ten yüzde -0.5'e indirilirken, kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlanacak.



Açıklamada, "Yönetim kurulu tahvil alımlarının faiz oranlarının destekleyici etkisi pekiştirilene kadar ne kadar süre gerekiyorsa o kadar devam etmesini ve ECB'nin politika faizleri yükseltilmeden hemen önce sona ermesini öngörmektedir" denildi.



ECB ayrıca bankalara uzun vadeli likidite sağladığı imkandan yararlanma şartlarını gevşetti ve negatif faizlerin bankalara verdiği zararı azaltmak için mevduat faizinde kademelendirmeye gitti.



Başlıca merkez bankalarının para politikasını gevşetmesi, Almanya'nın resesyona girme riski altında olması ve ve enflasyon beklentilerinin düşmesiyle birlikte ECB ekonomiyi destekleyici önlemler atacağını daha önce açıklamıştı.